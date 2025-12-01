Что подарить на Новый год подростку, который сам не знает, чего хочет

Выбирать подарки маленьким деткам — одно удовольствие. Игрушкам они всегда рады, даже если ими забит уже половина квартиры. Одежда — тоже хороший вариант, как и билеты в цирк или аквапарк. Но сегодня не о них, а о «колючих», скрытных, порой взрывных и таких неопределившихся подростках. Вот уж где выбор презента становится сущим мучением, напоминающим хождение по минному полю. Все им не по душе, а что именно нравится отпрыску в период пубертата, он и сам чаще всего не знает. Психолог Вероника Ахметова в беседе с WomanHit перечислили пять идей подарков, которые могут прийтись по душе повзрослевшему ребенку.

Чтобы «дареный конь» был ко двору

«Задача любого родителя — не просто угадать с каким-то гаджетом, но и проявить эмпатию, понимание, показать, что вы его видите, слышите и уважаете вот эту растущую, меняющуюся личность», — напоминает эксперт.

Поэтому в лоб лучше не спрашивать, а включить режим наблюдателя. Чем увлекается чадо, что смотрит в телефоне или по телевизору, с кем общается, кого считает кумиром?

«Возможно, он рассказывает что-то вам за ужином, употребляет какие-то слова или сленг, делится историями из школы, описывает онлайн-игры. Его речь — это прямая дорожка к ценностям. То же самое касается контента, который он потребляет», — объясняет Ахметова.

Для подростка часто важен не сам гаджет, а желание «быть в тренде». Ему важно быть частью группы, делиться своими эмоциями, чувствовать связь со своими одноклассниками, друзьями.

Когда мы приблизительно выяснили круг интересов чада, приступаем к выбору. Конечно, список может корректироваться в ту или иную сторону.

Коробка выбора

Для подростка крайне ценно, когда вы даете ему самостоятельно выбрать себе презент. Поэтому складываем в красивую коробку листочки с описаниями предполагаемых подарков. Путь это будут билеты на концерт, классный квест, мастер-класс, урок по вокалу, курсы программирования и так далее. Ребенок непременно оценит и выберет себе подходящий вариант.

Инструмент для творчества

Если подросток любит пробовать себя в чем-то новом, самое время помочь ему реализовать свои порывы, в том числе и творческие. Будет прекрасно, если в Новый год вы вручите ему гаджет не для потребления, а именно для творчества, будь то графический планшет, подписка на профессиональный видеоредактор и прочее.

Подарок для личного комфорта/уюта

Огромный плюшевый плед или игрушка-подушка во весь рост понравятся даже не любящему сентиментальные вещи подростку. Укутываясь в ваш подарок, он будет чувствовать себя в безопасности, а еще вспоминать, как и при каких обстоятельствах получил презент. Может, и во взрослую жизнь такой плед перекочует вместе с вашим чадом. Что может быть милее и ценнее?

Подарок для прокачки навыка

Если подросток уже определился с увлечением и у него неплохо получается, самое время поддержать хобби. Любит паркур? Дарим абонемент на занятия с профи-преподавателем. Обожает электрогитару или барабаны? Вы знаете, что делать. Можно вручить и билеты на концерт любимого певца. Эмоций точно будет море.

Символ взросления

Если ребенку уже «стукнуло» 16, пора переходить к серьезным подаркам. И речь не о смартфоне последней модели. Хорошие наручные часы, дорогой парфюм, ежедневник в кожаном переплете станут отличным знаком к тому, что чадо стоит на пороге самостоятельной жизни.