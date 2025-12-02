Как объяснить ребенку, что дорогой подарок не по карману

Финансист Дайнеко рекомендует объяснить детям финансовые ограничения Деда Мороза
Финансовый эксперт Ольга Дайнеко, представляющая проект НИФИ Минфина России "Моифинансы.рф", посоветовала родителям деликатно объяснять детям, почему Деду Морозу приходится учитывать финансовые ограничения при выборе подарков.
Для малышей, которые верят в новогоднего волшебника, можно мягко обозначить, что подарки должны быть доступными, чтобы их хватило всем детям. Родителям рекомендуется предложить ребенку составить письмо с несколькими вариантами подарков в рамках заранее определенной суммы. Совместный подбор помогает ненавязчиво установить разумные границы и найти подходящие альтернативы, пояснила она в разговоре с "Газетой.Ru".
С детьми постарше допустимо открыто обсуждать бюджет. Эксперт рекомендует составить вишлист, а если желания превышают финансовые возможности семьи, честно поговорить о реальном положении дел и других запланированных тратах. Важно не критиковать ребенка за высокие ожидания, а спокойно объяснить ситуацию. Если покупка действительно важна, можно совместно разработать план ее достижения: заложить в бюджет на будущее, предложить ребенку накопить часть суммы за счет карманных денег или подработок.
В семьях с несколькими детьми Дайнеко советует выбирать подарки сопоставимой стоимости. Объяснять разницу в цене "плохим поведением" или "недостаточными заслугами" не стоит - это может испортить праздничную атмосферу и вызвать чувство несправедливости.
Эксперт также напоминает о важности заблаговременного планирования подарков. Последние покупки в декабре часто ведут к переплатам и дефициту нужных товаров. Заранее выделенное время позволяет сравнить цены, найти акции и воспользоваться программами лояльности, что помогает оптимизировать расходы.
Главный вывод, который подчеркивает специалист: достигнутые договоренности важно соблюдать. Так дети на практике учатся основам финансового планирования, понимают необходимость учета бюджета и осознают, что ценность подарка не измеряется силой родительской любви.