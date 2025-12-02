Как родительский стресс связан зависимостью детей от гаджетов

По данным исследования, проведенного доктором Магдаленой Ровицкой из Академии специального образования имени Марии Гжегожевской (Польша), родители, испытывающие высокий уровень стресса, чаще разрешают своим детям пользоваться экранными устройствами. Это может стать фактором, способствующим чрезмерному использованию гаджетов детьми в будущем.

Связь стресса и времени перед экраном

Исследование стало третьей частью проекта «Малыш в сети», который изучает поведение детей дошкольного возраста в цифровой среде и роль родителей в этом процессе. Первые два этапа проекта были посвящены тому, как дети используют смартфоны и планшеты, а третья часть сосредоточилась на мотивации родителей.

В исследовании приняли участие 1088 родителей детей от 3 до 6 лет, среди которых 979 матерей и 109 отцов. В выборке оказалось 568 девочек и 520 мальчиков. Родителям задавали вопросы о том, знакомы ли они с рекомендациями по использованию экранных устройств, насколько они осознают влияние гаджетов и как стресс отражается на их привычках разрешать детям пользоваться технологиями.

Результаты показали четкую зависимость: чем выше уровень стресса у родителя, тем чаще он делится устройствами с ребенком.

«Родители, стремясь справиться со стрессом, используют доступные, но неадаптивные стратегии — они с головой погружаются в мир интернета и преждевременно дают своим детям эти устройства», — пояснила доктор Ровицкая.

Последствия для ребенка

Ученая подчеркнула, что такая практика может формировать у детей привычку к чрезмерному использованию гаджетов. Одним из механизмов является неспособность родителей удовлетворять потребности ребенка в общении и эмоциональной поддержке, что делает ребенка более зависимым от цифровых развлечений.

На основании анализа данных Ровицкая рекомендует уделять больше внимания поддержке родителей, особенно тех, чьи дети отличаются трудным темпераментом.

«Такие родители подвержены высокому уровню стресса, и при отсутствии навыков совладания они могут выбирать неадаптивные стратегии», — говорит исследователь.

Кроме того, важно обучать родителей управлению собственными эмоциями и стрессом, а также помогать справляться с переживаниями детей.

Цифры и тенденции

Ранее в рамках проекта «Малыш в сети» было выявлено, что примерно половина детей до шести лет уже пользуется мобильными устройствами. В среднем они начинают делать это в возрасте двух лет, и с каждым годом этот возраст снижается. Более того, значительная часть детей (около 75%) использует гаджеты без присмотра взрослых, а почти две трети родителей дарят им устройства в качестве поощрения.

Доктор Ровицкая отмечает, что использование смартфонов и планшетов детьми в возрасте до шести лет вызывает серьезные опасения.

«Это период интенсивного развития ребенка, когда чрезмерное экранное время может провоцировать соматические и психические расстройства и повышать риск компульсивного поведения в будущем», — напоминает исследователь.

Практика родителей и цифровая культура

Большинство родителей признаются, что используют гаджеты для того, чтобы ребенок перестал плакать, жаловаться или чтобы освободить время для домашних дел. Ровицкая подчеркивает, что цель проекта не только выявить проблемы, но и способствовать осознанному подходу к воспитанию в цифровом мире. В рамках инициатив проводятся образовательные и социальные кампании, направленные на информирование родителей о безопасном и сбалансированном использовании технологий детьми.