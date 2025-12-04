Ученые: чем раньше у детей появляется смартфон, тем выше риски

Родители все чаще дают детям смартфоны в раннем возрасте, но свежие данные заставляют задуматься о последствиях. Ученые проанализировали информацию о более чем 10 тысячах подростков из крупного американского проекта по развитию мозга. Они выяснили, что простое владение смартфоном в 12 лет связано с заметными проблемами со здоровьем. Результаты исследования были опубликованы в журнале Pediatrics под руководством Рана Барзилая из Детской больницы Филадельфии.

© Телеканал «Наука»

Что именно показали результаты

К 12 годам дети со смартфоном чаще сталкивались с трудностями, чем их сверстники без гаджета. Риск депрессии вырастал на 31%, ожирения — на 40%, а недостаток сна — на 62%. Если смартфон появлялся раньше, то шансы на лишний вес и плохой сон дополнительно увеличивались примерно на 8–9% за каждый год более раннего приобретения.

Даже среди тех, у кого смартфона не было в 12 лет, получение его в течение следующего года повышало вероятность психических проблем и недосыпа в 13 лет — примерно на 50–57%, даже с учетом предыдущего состояния.

Авторы учли множество факторов, включая доход семьи, другие устройства в доме, этап полового созревания и правила родителей по использованию гаджетов. Связи остались значимыми.

Почему это происходит

Смартфон открывает доступ к бесконечному контенту, что легко отвлекает от реальной жизни. Подростки реже гуляют с друзьями лицом к лицу, меньше двигаются и позже ложатся спать из-за экрана. Представьте, как маленький гаджет в кармане постепенно вытесняет спорт и нормальный отдых — это как тихий сдвиг в привычках, который накапливается со временем.

Что советуют специалисты

Ран Барзилай подчеркивает, что рано или поздно смартфон появится у большинства детей, но родители должны относиться к этому серьезно:

«Скорее всего, у всех подростков рано или поздно появится смартфон. Когда это произойдет, рекомендуется следить за тем, что наши дети делают на своих телефонах, чтобы они не подвергались воздействию нежелательного контента и не нарушали сон».

Лучше устанавливать правила, ограничивать время перед экраном и поощрять активность на свежем воздухе.

Исследователь отмечает, что это не повод винить себя, если телефон уже куплен, а сигнал задуматься о балансе. Исследование дает родителям и врачам реальные аргументы для разговоров о цифровом воспитании и, возможно, подтолкнет к новым рекомендациям по возрасту для первого смартфона.