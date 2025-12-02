Психологи выяснили, какие мультфильмы вредят умственному развитию детей

Исследователи заметили, что сильнее всего падают внимание и способность быстро подавлять нежелательные реакции. Это базовые функции, которые нужны в школе, при выполнении инструкций, в момент обучения новому.

Это способность ребенка удерживать себя от импульсивных действий. В экспериментах дети чаще совершали автоматические, необдуманные реакции — например, нажимали кнопку, когда по правилам нужно было наоборот ничего не делать, или отвлекались на яркие стимулы вместо того, чтобы следовать инструкции. Исследователи объясняют это тем, что мозг тратит много ресурсов на обработку невозможных, нарушающих законы реальности событий, и поэтому ему сложнее быстро «тормозить» импульсы сразу после просмотра.

Важно и то, что возраст, пол ребенка или длительность ролика почти не влияли на результат. Фантазийный контент одинаково снижал показатели и у малышей, и у младших школьников.

Навыки более высокого уровня — например, планирование — страдали меньше, но эффект все равно фиксировался.

Почему одни исследования показывали разный эффект

Ученые отметили значительную вариативность результатов. В некоторых экспериментах влияние фантастики было выраженным, в других — едва заметным. Это говорит о том, что важную роль играет контекст. Дети, которые смотрят вместе с родителями, могут задавать вопросы, обсуждать увиденное и таким образом компенсировать нагрузки. А одиночный просмотр делает восприятие более утомительным.

Несмотря на устойчивый отрицательный эффект, авторы подчеркивают: это не повод полностью запрещать фантастические мультфильмы.

«Важно помнить, что лабораторные условия отличаются от реальной жизни. В экспериментах дети не выбирают, что смотреть, как долго и с кем. Это влияет на итоговые данные», — отмечает Хинтен.

По ее словам, цель исследования не в том, чтобы пугать родителей, а в том, чтобы дать им понятные ориентиры. Например, после просмотра фантастического мультфильма ребенку лучше дать немного времени, чтобы переключиться, и не требовать от него немедленной концентрации. Ученые также советуют не включать ребенку мультфильмы одного и того же жанра подряд, чтобы мозг успевал отдыхать и перерабатывать увиденное.