Ученый объяснил, в каком возрасте у детей появляются темперамент и характер

Характер ребенка становится ясен по-прежнему к пяти годам, а возраст окончания формирования личности увеличился, ранее считалось, что это происходит к 22 годам. Об этом в интервью ТАСС рассказал вице-президент Российской академии наук, директор ФГБНУ "Российский центр неврологии и нейронаук" академик Михаил Пирадов.

"Человек рождается с определенным темпераментом. Характер формируется примерно к пяти годам - поэтому воспитывать лучше, когда ребенок "поперек лавки, а не вдоль". Раньше считалось, что личность формируется к 22 годам, сейчас, думаю, возраст немного выше", - сказал он.