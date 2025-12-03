Мужской подход: как вовлечь папу в воспитание ребенка

Воспитание ребенка — это командная работа, и роль папы в этом процессе неоценима. Но что делать, если отец кажется отстраненным или вовсе не принимает участие во взрослении своего чада? Тренер по переговорам, судья чемпионатов по управленческой борьбе Виктория Лапковская дала советы, как сделать мужчину активным и вовлеченным участником воспитания ребенка.

«Как тренер по переговорам, я советую вести комплексную работу и ни в коем случае не просить. Если вы просите, то вам легко отказать — потому что дающий ничего не теряет. Если вы предлагаете варианты, то отказывающий вам упускает возможности», — комментирует эксперт.

Определите и согласуйте роли и ответственность

Это первое, с чего нужно начать. Еще раз — не просить помощи, а обсудить.

«Обговорите, за какие конкретные аспекты воспитания муж готов нести ответственность: физическое развитие, обучение каким-то навыкам, совместный досуг», — уточняет специалист.

Выведите мужчину на разговор

Начните управленческий поединок. Здесь важно понимать — не затевайте ссору! Ваша цель — структурированный диалог, чтобы достигнуть соглашения.

«Например, вы можете начать: „Дорогой, у меня есть важный вопрос по воспитанию нашего ребенка, удели мне полчаса“. Дальше озвучьте тему разговора, например, ограничение экранного времени. Подготовьте свои аргументы и продумайте возможные интересы мужа в решении вопроса. Во время диалога активно слушайте его позицию. Используйте тасовку — предлагайте варианты с незначительным изменением условий, помните о сохранении цели диалога», — советует эксперт.

В конце разговора специалист советует зафиксировать договоренности — четко проговорите их вслух. При этом следите за тем, чтобы вас слушали, держите зрительный контакт, доброжелательный и располагающий тон голоса.

Предоставьте пространство для инициативы

Мужчина должен чувствовать самостоятельность и право на ошибку. Сделайте так, чтобы он сам проявил инициативу, и доверьте выполнение принятых на себя обязательств. Виктория:

«Избегайте постоянного контроля и критики. Это даст мужчине возможность почувствовать себя компетентным и значимым родителем».

Разделите роли «отец» и «добытчик»

Важно, чтобы мужчина понимал, что он не ограничен только материальным обеспечением семьи, его ценят и ждут как отца. Говорите о важности его эмоционального присутствия в жизни ребенка, наставничества и передачи жизненного опыта.

Не выясняйте отношения при ребенке

Это тоже самое, что критиковать публично.

«Помните — хвалим мы всегда публично, ругаем только один на один. Это правило применимо и к мужу, и к ребенку», — отмечает Виктория.

Применяйте концепцию «план на долгую жизнь»

Вместо сиюминутных просьб, обсуждайте с мужем совместное видение будущего вашего чада через 5, 10, 15, 20 лет. Мужчины — стратеги. Такое долгосрочное планирование мотивирует, они видят четкую цель и свою роль в ее достижении.

Признавайте его вклад и искренне хвалите

Это тоже очень значимо. Наш эксперт:

«Инициатива и успехи, пусть даже небольшие, должны подкрепляться положительным стимулом — похвалой, вкусным ужином, приятным вечером. Это будет стимулировать дальнейшую вовлеченность в воспитание ребенка».

Главная идея заключается в том, чтобы перевести ваши отношения в плоскость партнерства и уважения.