Эксперт предупредил о «когнитивной контузии» у детей из-за мобильных игр

Такие приложения вызывают зависимость от дофамина.

Постоянная обработка больших объёмов информации негативно влияет на развитие и учебные способности. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказал архитектор образовательных продуктов на основе искусственного интеллекта, проректор по ИИ корпорации «Синергия» Андрей Комиссаров.

«Многие детки сейчас нейронетипичные, им тяжело. У кого-то дислексия, у кого-то дисграфия. А многие дети просто боятся, очень много тревожных детей. Сейчас тревожность очень сильно выросла, они из-за этого не могут ЕГЭ сдавать. В последние десятилетия он [всплеск различных расстройств — прим. ГМ] произошёл, он отмечается. На мой взгляд, это связано с так называемой когнитивной контузией, когда мы с детства получаем огромные дозы информации в наш мозг. Сейчас дофамин из смартфонов идёт, из игр, из элементарных каких-то вещей: нажал кнопку, тебе уже лавровый венок, в трубы поют и так далее. Дети на это подсаживаются, не могут с этого слезть. В результате в них идёт много лишней информации. То есть вместо того, чтобы изучать закон Бойля — Мариотта, они хорошо помнят, какого цвета портки у спайдермена. Для ребёнка это одинаково: что там информация, которую он хранит в оперативной памяти, что здесь информация, которую он хранит. Но портки идут с большим количеством красивого и радостного контента, а закон Бойля — Мариотта идёт с мучением, потому что это больно, это знания».

Ранее психолог призвала родителей ограничивать общение детей с чат-ботами. ИИ не может заменить ребёнку «живую» беседу, проявить эмпатию и поддержку. Он даёт лишь алгоритмы, которых недостаточно для решения проблемы. Такое мнение в эфире радиостанции «Говорит Москва» выразила кандидат психологических наук Софья Сулим.