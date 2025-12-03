В Госдуме пообещали разобраться с платными подписками в школьных дневниках

Депутаты проверят наличие коммерческой версии приложения и её причины.

Об этом в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» рассказала председатель комитета нижней палаты парламента по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.

«Мы видели сообщения об этом. Дала поручение в комитете сейчас, чтобы в министерство просвещения сделали запрос: что это, кто эту платформу создал, и что это за плата — там указывается сумма в более чем тысячу рублей. Будем проверять, соответствует ли это действительности или нет. К нам в комитет подобных жалоб не приходило».

Ранее жители Иркутской области пожаловались на платные подписки в школьных дневниках. Из-за них родители не могут отслеживать успеваемость детей, а также получать доступ к заданиям. Речь идёт о цифровой платформе «Дневник.ру». Об этом сообщило издание Baza в своём Telegram-канале.