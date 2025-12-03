Психолог назвала методы реабилитации детей в случае блокировки мобильных игр

Родителям не стоит применять «шоковую терапию», чтобы ограничить проводимое в гаджетах время.

Необходимо, чтобы семейный досуг стал альтернативой онлайн-развлечениям. Таким мнением поделилась в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» кандидат психологических наук Жанна Сугак.

«Мы же сначала сами их сажаем на это, правда? Нам удобно, когда дети сидят и занимаются своими делами, и мы после работы можем отдохнуть. Мы сначала их подсадили, а теперь думаем, что с этим делать. На самом деле, это очень быстро превращается из проблемы, скажем, в рядовую ситуацию семейных отношений, если родители начинают сами эти отношения с детьми строить, когда они с ними планируют жизнь, какой-то быт планируют. Вместо этих игр сделать совместный досуг такой же ценностью. И к этим играм тоже иметь отношение. Спрашивать про эти игры. Чтобы ребёнок понимал, что это не просто ситуация: я тебя сейчас отругаю. А ситуация про то, что мне твоя жизнь интересна даже такая. Он уходит в игру, там ему комфортно, хорошо, удобно и свободно. Но всё равно родительское внимание для него очень ценное ещё. Если, конечно, речь не идёт о детях-подростках, которым родители не очень-то нужны. Но если это маленькие дети, скажем, от 8 и до 12 лет, то вполне себе. Но ещё раз, очень важно оставить пространство, нельзя сразу. Шоковая терапия здесь не годится. Оставляйте, чтобы, допустим, играл, они сейчас в сетевые игры играют».

Ранее зафиксирован массовый сбой в работе Roblox. Пользователи сообщают, что приложение популярной детской игры запускается только при использовании VPN. По данным сайта Downdetector, жалобы начали поступать примерно в 11:00 мск. Пик пришёлся на 11:45, было зарегистрировано 855 обращений. Всего ресурс сообщил о 1 863 неполадках за последний час.

Накануне Роскомнадзор информировал о наличии в Roblox контента, не подходящего для несовершеннолетних, а также рисков вовлечения подростков в противоправные действия.