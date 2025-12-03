Как грудничковое плавание влияет на развитие ребенка

Мамы и папы всегда с нетерпением ждут, когда их кроха проявит свои первые двигательные способности: сядет, встанет, сделает первый шаг. Путь к уверенному развитию начинается задолго до того, как ребенок начинает уверенно держаться на ногах. И водная среда — эффективный помощник в подготовке к каждому этапу формирования навыков. О том, как грудничковое плавание влияет на развитие моторики, когда можно начинать занятия и как обеспечить безопасность ребенка рассказала Анастасия Гайнуллина — профессиональный пловец (КМС), многопрофильный лицензированный международный тренер с опытом более 7 лет, основатель школы плавания.

Почему вода помогает развиваться

В воде тело ребенка становится практически невесомым, а влияние гравитации сводится к минимуму: складываются уникальные условия, которых невозможно добиться на суше.

«Малыша ничто не 'прижимает» к поверхности, не ограничивает его движения, поэтому он может свободно пробовать те движения, которые пока недоступны ему «на суше»«, — рассказывает эксперт.

Анастасия: 'Когда ребенок находится в умелых руках грамотного специалиста, который обучает его входить в определенное положение, удерживаться в нем, выравнивать тело и реагировать на изменения баланса, малыш последовательно проходит все этапы развития. И качество базовых умений влияет на то, как ребенок будет стоять и ходить в будущем».

Ускорит ли плавание первые шаги

Многие родители задаются вопросом: можно ли с помощью регулярных занятий в бассейне приблизить тот заветный момент, когда ребенок сделает первые самостоятельные шаги? По словам нашего эксперта, плавание само по себе не ускоряет появление навыка ходьбы.

«Природу нельзя торопить, и каждый ребенок развивается в своем собственном темпе. Однако водная среда дает малышу то, что сложно получить другими способами: укрепление глубоких мышц, отвечающих за стабилизацию позвоночника, развитие чувства равновесия и улучшение способности управлять собственным балансом. А эти навыки как раз и важны для вертикализации», — уточняет специалист.

Благодаря такой подготовке ходьба появляется естественным образом, когда тело ребенка уже готово к этому этапу развития. И нередко это происходит раньше, чем у детей, которые не занимаются плаванием. Но главное преимущество даже не в сроках, а в качестве: малыши-пловцы обычно увереннее держатся на ногах и обладают лучшей координацией.

Когда начинать занятия и как обеспечить безопасность ребенка

При грамотном подходе начинать плавать можно уже с трехнедельного возраста, как только полностью заживет пупочная ранка. Однако безопасность целиком и полностью зависит от специалиста, которому вы доверяете своего малыша.

Анастасия: «К сожалению, до сих пор встречаются тренеры, работающие по устаревшим методикам, которые не учитывают особенности двигательной физиологии младенцев. Такие занятия сложно назвать безопасными, и они могут принести больше вреда, чем пользы».

Выбирая специалиста по раннему плаванию, наш эксперт советует обратить внимание на следующие пункты:

У тренера есть дополнительное образование в области двигательной терапии, а не только спортивная квалификация.

Занятия проводятся в достаточно теплой воде и в спокойном, неторопливом темпе.

Тренер не форсирует события, ждет готовности ребенка и не давит на него.

«Главный критерий успешного занятия — отсутствие плача: если малыш кричит и сопротивляется, значит, что-то идет не так и лучше, как минимум, сделать паузу», — предупреждает профессиональный пловец.

Учим плавать или ходить?

Самый популярный миф о раннем плавании звучит так: ребенка можно научить плавать, пока у него сохраняется врожденный рефлекс ныряния. Однако наш эксперт не согласна с этим.

«Это в корне неверное представление. Рефлекс — это всего лишь автоматическая защитная реакция организма, а не осознанный навык. Настоящее умение плавать, когда человек контролирует свое тело в воде, формируется значительно позже», — поясняет Анастасия.

А вот о связи плавания и ходьбы мифов практически не существует. Зато есть другая, вполне реальная проблема, о которой стоит знать каждому родителю.

«Как ни парадоксально, освоению ходьбы чаще мешают повседневные привычки самих родителей. Например, когда взрослые постоянно водят ребенка за ручку, поддерживая его в вертикальном положении. Это может спровоцировать перекос таза и другие проблемы. Также многие мамы и папы всячески оберегают малыша от падений, он лишается бесценной возможности самостоятельно искать баланс и учиться на собственных ошибках», — рассказывает специалист.

В результате дети из таких гиперопекающих семей обычно начинают ходить заметно позже своих сверстников — примерно в год и два месяца.

Обезопасьте пространство вокруг ребенка, прикройте острые углы, уберите опасные предметы и позвольте ему учиться через собственный опыт, в том числе через падения — это неотъемлемая и очень важная часть развития.

Что можно делать дома

Чтобы приучать малыша к контакту с водой, попробуйте практиковать совместный теплый душ, позволяя струям воды мягко стекать по лицу малыша. Анастасия:

«Это помогает ему спокойно воспринимать попадание воды на лицо и не пугаться этого нового ощущения. В ванной покажите на собственном примере, как вы опускаете лицо в воду и радостно, с улыбкой поднимаете его, чтобы сформировать доверие к водной среде. Также полезно учить малыша расслабленно лежать на спине в воде, поддерживая его голову, так он сможет развить чувство равновесия и снять мышечное напряжение».

И конечно важна эмоциональная готовность. Добрые мультфильмы и сказки о воде помогают сформировать позитивное отношение к этой стихии. Помните: дети очень чутко воспринимают настрой окружающих взрослых, поэтому ваше собственное спокойное и положительное отношение к воде станет лучшим примером для подражания.

Когда плавание может навредить

Серьезных медицинских противопоказаний к грудничковому плаванию практически не существует, если наблюдающий педиатр не видит угрозы для здоровья конкретного ребенка. Однако есть один важный нюанс, о котором обязательно должен знать каждый родитель.

«Если малыш еще не научился ходить, а его уже начинают учить самостоятельно плыть (отпускают в воде, ожидают, что он сам доплывет до бортика), это может затормозить развитие навыка ходьбы. Ребенок рискует перепутать главную двигательную задачу первого года жизни — освоение передвижения на суше — с водным способом перемещения. Поэтому существует простое и понятное правило: детей категорически нельзя отпускать из рук в воде до тех пор, пока они не начали уверенно и самостоятельно ходить по твердой поверхности», — предупреждает специалист.

Правильно организованное грудничковое плавание — отличный способ повлиять на физическое развитие ребенка. Не торопитесь с выбором тренера, задавайте вопросы о методике и образовании, внимательно наблюдайте за первыми занятиями и реакцией ребенка. Правильный специалист превратит плавание в радостный опыт, который мягко подготовит тело малыша к уверенным первым шагам.