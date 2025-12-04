Перечислены признаки СДВГ у ребенка

Синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) — это неврологическо-поведенческое расстройство развития, рассказала в беседе с RT клинический психолог Марианна Абравитова.

«У СДВГ два ключевых признака. Это невнимательность, а также гиперактивность и импульсивность. Все эти симптомы должны проявляться до 12 лет и наблюдаться более шести месяцев. И проявляться они должны в разных обстановках. Например, и дома, и в школе или детском саду», — рассказала она.

По словам психолога, СДВГ существенно мешает функционированию во всех сферах.

«Обратимся к признакам невнимательности. Это частые ошибки, именно по невнимательности. Они не замечают деталей. Кажется, что ребёнок не слушает, когда к нему обращаются учителя. Они не доделывает дело до конца и легко отвлекается», — пояснила она.

Также невнимательность проявляется в трудности организации пространства и времени, избегании решения задач, которые требуют умственных усилий, добавила Абравитова.

«Теперь признаки гиперактивности и импульсивности. Такие дети постоянно ёрзают, не могут сидеть спокойно на месте. Вскакивают с места… Бегают, карабкаются в неподходящих ситуациях. Они чрезмерно болтливы и с трудом ждут своей очереди», — отметила она.

По словам специалиста, у ребёнка может преобладать невнимательность либо гиперактивность и импульсивность, а также возможен комбинированный тип.

«В моральном смысле СДВГ — это неплохо. Это особенность работы мозга. Но без поддержки это создает серьёзные трудности. Есть риски учебные, социальные и эмоциональные. Также у таких детей повышенный риск травм», — объяснила она.

Однако при правильном подходе СДВГ имеет свои сильные стороны, зачастую недооценённые, добавила Абравитова.

«Это креативность, энергичность, гибкость мышления… Многие успешные предприниматели, спортсмены и творческие люди имеют СДВГ. При ранней диагностике и поддержке психолога ребёнок с СДВГ может прекрасно реализовать свой потенциал», — подытожила она.

