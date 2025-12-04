Эндокринолог оценил связь использования смартфона и детского ожирения

Использование гаджетов во время еды отвлекает от ощущения насыщения, что приводит к перееданию и утрате естественного чувства голода. Быстрый прием пищи перед экраном ухудшает пищеварение и способствует потреблению избыточных калорий.

Важно приучать детей есть осознанно, без отвлечения на мультфильмы и игры. Это поможет сохранить природное чувство насыщения. Исследования показывают, что у детей, которые едят перед экраном, выше риск развития избыточного веса в будущем.

Длительное экранное время также снижает физическую активность. Необходимо, чтобы дети занимались активными играми не менее 60 минут в день. Физическая активность улучшает метаболизм и является профилактикой ожирения, передает aif.ru.

Детям младшего возраста сложно самостоятельно регулировать время, проведенное за гаджетами. Необходимо использовать будильники и другие инструменты контроля.

Избыточное экранное время перед сном нарушает выработку мелатонина, что приводит к ухудшению сна и гормональному дисбалансу. Недостаток сна повышает уровень кортизола и тягу к сладкому.

Тренды в социальных сетях могут негативно влиять на пищевое поведение подростков. Важно обсуждать увиденное в интернете и формировать здоровые привычки.

Необходимо ограничивать экранное время, развивать здоровое питание и активный образ жизни всей семьи. Гаджеты можно использовать осознанно, в том числе для отслеживания физической активности и формирования полезных привычек.