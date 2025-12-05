Во сколько лет ребенок должен говорить первые предложения

В беседе с ИА RuNews24.ru логопед с 25-летним стажем Татьяна Данилова рассказала об одной из самых волнующих тем для каждой семьи – развитии речи у ребенка. Когда же стоит начать беспокоиться, и какие «звоночки» не стоит пропускать, наблюдая за речевым прогрессом вашего малыша?

По словам эксперта, развитие речи – это сложный, но удивительный процесс, который начинается задолго до первых слов.

«Каждый ребенок индивидуален, и темп развития может немного отличаться, однако существуют определенные нормы и этапы, на которые стоит ориентироваться. Понимание этих этапов поможет вам вовремя заметить потенциальные трудности и обратиться за помощью, если это необходимо», — отметила логопед.

Первые шаги к общению: от гуления до первых слов

Начнем с самого начала. Уже к 2-4 месяцам малыши начинают активно гулить, издавая протяжные гласные звуки, похожие на «а-а-а», «у-у-у», «э-э-э». Они реагируют на голос родителей, улыбаются в ответ.

К 6-8 месяцам наступает период лепета. Ребенок начинает произносить слоги: «ма-ма-ма», «ба-ба-ба», «да-да-да». Лепет становится разнообразнее, он уже имитирует интонации речи взрослых. Это очень важный этап, поскольку именно здесь закладываются основы для формирования слов.

«Примерно к одному году у большинства детей появляются первые осознанные слова. Это могут быть простые слова, обозначающие предметы или действия: "мама", "папа", "дай", "ням-ням", "ав-ав". Важно, чтобы ребенок использовал эти слова осмысленно, связывая их с конкретными объектами или действиями. К этому возрасту ребенок также должен понимать простые просьбы, сопровождаемые жестами, например, "покажи мячик", "дай ручку"», — пояснила Татьяна Данилова.

Время первых предложений: когда ждать связной речи?

Но когда же ребенок должен начать говорить первые предложения?К 1,5 годам (18 месяцам) словарный запас ребенка активно пополняется, он может использовать от 10 до 50 слов. В этом возрасте малыш начинает понимать значительно больше, чем может сказать. Он уже активно указывает на предметы, выполняет более сложные двухступенчатые инструкции («возьми мишку и посади его на стульчик»).

«Настоящий прорыв происходит обычно к 2 годам (24 месяцам). Именно в этот период большинство детей начинают строить первые простые фразы и предложения из двух слов. Это могут быть комбинации типа "мама, дай", "папа, уйди", "хочу пить", "ляля спит", "тут собака". Эти фразы еще не совсем грамматически верны, могут состоять из существительного и глагола или двух существительных, но они уже передают определенный смысл и намерение. Словарный запас к этому возрасту достигает 200-300 слов», — рассказала специалист.

К 2,5 – 3 годам предложения становятся сложнее, состоят из 3-4 и более слов. Ребенок начинает использовать местоимения («я», «ты», «мой»), прилагательные («большой», «красный»), предлоги («на», «в», «под»). Он уже может назвать свое имя, возраст, задавать простые вопросы типа «Где мама?», «Что это?». Речь ребенка к трем годам должна быть понятна окружающим примерно на 70-80%.

«Красные флажки»: когда бить тревогу?

Но есть и сигналы, которые должны насторожить родителей и стать поводом для обращения к специалисту.

«Помните: ранняя диагностика и своевременная помощь – залог успешного преодоления большинства речевых проблем», — уточнила логопед.

Отсутствие гуления и лепета: Если к 9-10 месяцам ребенок не гулит и не лепечет, не имитирует звуки взрослых, это серьезный повод для беспокойства. Нет указательного жеста: Если к 12 месяцам ребенок не указывает пальцем на интересующие его предметы, не пытается привлечь ваше внимание к чему-либо, это может указывать на задержку коммуникативного развития. Нет первых слов к 1,5 годам (18 месяцам): Если к полутора годам у ребенка нет хотя бы 5-10 осмысленных слов, или он не использует их для общения. Отсутствие двухсловных фраз к 2 годам: Если к двум годам ребенок говорит только отдельные слова и не пытается соединять их в короткие предложения. Ограниченный словарный запас: К 2 годам словарный запас менее 50 слов, а к 3 годам – менее 200 слов. Непонимание простых инструкций: Если ребенок в 1,5-2 года не понимает простые просьбы типа «дай мячик», «иди сюда», «сядь». Потеря ранее приобретенных речевых навыков: Если ребенок уже говорил несколько слов или фраз, а затем перестал их использовать. Это очень тревожный сигнал, требующий немедленной консультации специалистов. Отсутствие зрительного контакта и интереса к общению: Если ребенок избегает смотреть в глаза, не отзывается на имя, предпочитает играть в одиночестве, не проявляет интереса к другим детям или взрослым. Использование в основном жестов вместо слов: Если ребенок активно использует жесты, но не пытается их озвучить или заменить словами, хотя способен это сделать. Речь понятна только близким: Если к 3 годам речь ребенка не понятна посторонним людям, а близкие понимают его с трудом. Слишком быстрая или медленная, неразборчивая речь: Любые особенности произношения, которые сильно затрудняют понимание речи. Трудности с жеванием, глотанием, повышенное слюноотделение: Эти признаки могут указывать на проблемы с оральным праксисом, что напрямую влияет на речевое развитие.

Что делать, если вы заметили «звоночки»?