Сегодня интернет является неотъемлемой частью жизни школьников, он стал основным инструментом для поиска информации в целях обучения, общения, развлечения, а иногда и заработка. При этом дети неизбежно сталкиваются с рисками, в том числе с действиями интернет-мошенников. Как защитить ребенка от интернет-мошенников, выясняла «Вечерняя Москва».

Злоумышленники пользуются доверчивостью детей, отсутствием у них жизненного опыта и импульсивностью при принятии решений. Для защиты ребенка от уловок злоумышленников родителям необходимо познакомить его с существующими угрозами и правилами безопасного поведения в интернете, рассказывать о разнообразии существующих мошеннических схем, а также регулярно следить за появлением новых обманных схем.

Так, одним из способов, который используют злоумышленники, является рассылка ими электронных писем, СМС-уведомлений, сообщений в мессенджерах и социальных сетях о выгодных акциях или скидках. Такие предложения, как правило, содержат ссылки, переход по которым ведет на поддельные сайты, где пользователю предлагают ввести данные банковской карты якобы для оплаты покупки или доставки. После ввода данных мошенники получают доступ к денежным средствам и персональным данным человека.

Кроме того, сообщения с подозрительными ссылками могут направляться и от лица друзей или близких, если их аккаунт подделан или взломан. Следует научить ребенка внимательно проверять все ссылки, полученные в сообщениях, а также обращать внимание на адрес сайта в адресной строке браузера, в том числе на наличие протокола https://, лишних символов или их подмену похожими по написанию буквами и цифрами. При возникновении сомнений необходимо удалить подозрительную ссылку или сообщить о ней родителям и вместе принять решение о безопасности ее использования.

Распространенным видом мошенничества является также подделка видеозаписей с изображением человека для обмана его близких. Злоумышленники применяют искусственный интеллект для создания поддельного изображения знакомого абоненту лица, а затем используют мессенджеры в целях получения денежных средств или персональных данных. Как правило, мошенники просят перевести денежные средства, направить данные паспорта или банковской карты. Таким же образом могут быть использованы аудиосообщения. Алгоритмы искусственного интеллекта анализируют голос собеседника, а затем имитируют его, умело используя интонации и речевые особенности. В таких сообщениях знакомый голос может попросить в долг определенную сумму или обратиться за помощью в переводе денежных средств из одного банка в другой, чтобы избежать комиссий.

Предупредите подростка, что в случае поступления подобного звонка или сообщения ему необходимо незамедлительно связаться с родителями с помощью мобильной связи без использования каких-либо приложений и сообщить о случившемся. Объясните ребенку, что в такой ситуации важно не совершать каких-либо действий по просьбе злоумышленников. Обратите внимание на то, что близкие и знакомые никогда не попросят несовершеннолетнего перевести денежные средства или предоставить персональные данные без согласия родителей. Следует также рассказать ребенку, что зачастую злоумышленники действуют от имени представителей правоохранительных органов, органов государственной власти, сотрудников учебных заведений. Важно обратить внимание на то, что реальные сотрудники таких организаций никогда не просят продиктовать персональные данные, пароли и коды из сообщений и уведомлений.

Поддельное видеоизображение могут выдавать неестественные движения лица и несвойственную для человека мимику: медленное или, наоборот, быстрое моргание глаз, плохая синхронизация движения губ с речью и «замороженное» выражение лица. Следует также обратить внимание на ошибки в освещении, допускаемые искусственным интеллектом. Например, неправильный угол падения тени или недостаток света, который скрывает черты лица. На созданных мошенниками видеоизображениях могут быть заметны дефекты на коже, появляющиеся на границах лица или вокруг головы, визуальные искажения, размытость, повторяющиеся фрагменты и ломаный контур линий.

Искусственно созданное лицо может выдать отсутствие мелких деталей — морщин, линии губ, прядей волос и других индивидуальных особенностей человека, изза которых его лицо может выглядеть слишком гладким и ровным. Кроме того, подделкам характерны звуковые несоответствия, выраженные слишком монотонным произношением или признаками механической обработки голоса.

Ребенок не должен доверять незнакомым лицам, которые обращаются к нему в переписке или по телефону, сообщать персональные данные, делиться подробностями личной жизни, информацией о поездках или заработке родителей на страницах социальных сетей, размещать в интернете фотографии документов. Объясните, что этой информацией могут воспользоваться злоумышленники, которые представляются друзьями, родственниками, сотрудниками школы, органов государственной власти.

Риск для школьников представляют также онлайнигры, которые могут создаваться в целях обмана. Злоумышленники привлекают внимание подростков возможностью перевести заработанную в игре валюту в реальные деньги. При этом для дополнительного заработка предлагают приобрести виртуальные предметы, которые действительно увеличивают скорость накопления электронной валюты в игре. Сложности возникают в момент, когда пользователь желает вывести накопления на свой счет. Как правило, он встречается с множеством ограничений, например, недоступностью страницы для вывода денежных средств. В итоге все уплаченные денежные средства остаются у мошенников, которые перестают поддерживать проект и выходить на связь.

Большое распространение получили мошеннические схемы, направленные на кражу аккаунтов игроков в популярных игровых сервисах. Злоумышленники под выдуманными предлогами получают от пользователей данные для входа, после чего меняют пароль и продают аккаунт другому человеку или реализуют на специальных онлайн-площадках игровые предметы, цена которых может превышать несколько десятков тысяч рублей.

Кроме того, риску подвергаются подростки, желающие пополнить онлайн-кошелек зарубежных игровых платформ при помощи специальных онлайн-сервисов и продавцов подобных услуг на маркетплейсах и агрегаторах. Нередко данные способы оплаты приводят к потере денежных средств и персональных данных, доступ к которым получают мошенники, создавшие поддельный сервис или объявление. Обезопасить ребенка от подобных «развлечений» позволят специальные сервисы, ограничивающие посещение подозрительных сайтов и финансовые операции. Как правило, такие сервисы входят в базовый набор функций антивирусных программ, которые устанавливаются на компьютеры и мобильные устройства.

Злоумышленники также используют в своих целях стремление подростков заработать свои собственные денежные средства. Мошенники размещают предложения о простой, но прибыльной работе на информационных стендах у подъездов, остановках общественного транспорта, в интернете, в том числе в социальных сетях и мессенджерах. Такие объявления не раскрывают содержания предполагаемой деятельности, но гарантируют быстрое получение вознаграждения. Как правило, претенденту на вакансию предлагают использовать свою банковскую карту для перевода или обналичивания чужих денежных средств. Таким образом ребенок оказывается вовлеченным в мошенническую схему по нелегальному обороту денежных средств. Подросткам следует знать, что данные действия могут быть квалифицированы как преступление, ответственность за которое предусмотрена статьями 174 или 187 УК РФ.

Избежать многих ошибок подростку поможет своевременное получение информации о возможных способах мошенничества, а также доверительная атмосфера в семье и привычка обсуждать с родителями подобные темы. Инициировать такой диалог необходимо прежде всего взрослым. Следует знать, какие сайты посещает ребенок, к чему он проявляет интерес в интернете, с кем общается и поддерживает онлайн-коммуникацию.

Интерес и контроль со стороны родителей может выражаться в правилах пользования интернетом, а также ограничении времени нахождения в сети. Стоит заблокировать сайты с нежелательным контентом — например, с азартными играми. Следует отслеживать активности ребенка и регулярно проверять, какие онлайн-ресурсы он посещает и какие приложения использует, обсуждать с ним те порталы, которые он просматривает чаще всего, а также указывать на примеры нежелательных ресурсов, объясняя причины, по которым доступ к ним запрещен.

Установите антивирусное программное обеспечение с функцией защиты от мошеннических уведомлений на компьютере и других устройствах, которыми пользуется ребенок. Вместе с подростком настройте двухфакторную аутентификацию для всех учетных записей: электронной почты, социальных сетей, мобильного банка, в том числе аккаунтов на игровых цифровых площадках. Предложите сделать свой номер телефона или электронную почту резервными — это пригодится, если ребенок забудет или потеряет данные для входа в учетную запись, а также для восстановления доступа к аккаунтам, похищенным злоумышленниками.

Продемонстрируйте пример собственного ответственного поведения: используйте сложные пароли и регулярно обновляйте их, приводите примеры противодействия мошенническим практикам из собственной жизни, обсуждайте с ребенком случаи, при которых вы блокируете подозрительные сайты или письма, объясняя причины и указывая на факторы, которые побудили вас действовать подобным образом.

Таким образом вы поможете ребенку быстрее осознать, как важно соблюдать правила безопасного поведения в интернете для того, чтобы увереннее чувствовать себя в цифровом пространстве.

Ирина Смирнова, эксперт Центра финансовой грамотности города Москвы:

— Нередко внимание ребенка в интернете привлекают пользователи, предлагающие бесплатно скачать игру или программу. Как правило, такие программы содержат вирусное программное обеспечение (ПО), с помощью которого мошенники получают доступ ко всем файлам на устройстве, а также к паролям и логинам от аккаунтов в социальных сетях, сайтам банков и интернет-магазинов. Если ребенок увлечен играми, следует рассказать ему о существующих рисках использования бесплатных приложений и договориться о возможности накопить на желанный цифровой продукт. Это в первую очередь позволит обезопасить персональные устройства, которыми пользуется ребенок, а также поможет привить ему навыки соблюдения цифровой гигиены.

Ответим каждому

Эксперты Центра финансовой грамотности города Москвы отвечают на вопросы читателей. Задавать их вы можете по адресу finhelp@finance.mos.ru

— Как сохранить баланс между стремлением ребенка делиться информацией о себе в социальных сетях и цифровой безопасностью?

— Попросите ребенка не указывать в профиле в социальных сетях дату рождения, номер школы, телефон и электронную почту. Помимо этого, не стоит делиться фотографиями паспорта и других документов, а также банковских карт. На основе этих данных злоумышленникам проще найти ребенка и войти к нему в доверие. Договоритесь, что вся информация, публикуемая подростком в социальных сетях, будет доступна только тем, кого он добавит в друзья или подписчики. Данная функция доступна в настройках приватности аккаунта. Таким образом ребенок сможет делиться своими мыслями и яркими событиями из жизни, но данная информация не будет общедоступной.

— Какой пароль считается наиболее безопасным?

— Уникальный пароль к социальным сетям, интернет-банку или образовательным платформам должен содержать не менее 12 символов, включая заглавные и строчные буквы, цифры и специальные знаки. Простые комбинации вроде «123456» взламываются очень легко. Если аккаунтов несколько, к каждому желательно придумать отдельный пароль. Хранить их в смартфоне или в ноутбуке небезопасно: лучше запомнить их или использовать специальное ПО — менеджер паролей.

