Психолог рассказала, как реагировать на детские запросы к Деду Морозу

Писать письма Деду Морозу — это милая традиция, которая объединяет ожидание чуда и детскую фантазию. Однако иногда в этих посланиях появляются просьбы, ставящие родителей в затруднительное положение: «хочу 100 000 рублей», «путёвку на море», «iPhone последней модели» или даже живого динозавра. Детский психолог Екатерина Кес поделилась с РИАМО, как родителям следует реагировать на такие желания.

© Нижегородская правда

Во-первых, дети часто не понимают реальной стоимости вещей. Для малышей деньги — абстрактное понятие. Они не видят разницы между 100 тысячами и 1 тысячей рублей, воспринимая оба числа как «большие». Даже старшие дети, не имеющие опыта заработка и покупок, могут не осознавать, что некоторые подарки очень дорогие.

Во-вторых, многие дети искренне верят в безграничные возможности Деда Мороза. Если он волшебник, почему бы не попросить о чём-то грандиозном или невероятном? В‑третьих, на детей влияет окружение: друзья, одноклассники, блогеры и реклама. Всё это формирует желания, которые ребёнок начинает считать нормой.

Иногда дети догадываются, что подарки покупают родители, но просят что-то дорогое, надеясь, что родители не откажут. Как же реагировать на подобные просьбы, чтобы не разрушить веру в чудо? Психолог предлагает несколько вариантов выхода из ситуации.

Объясните, что основные подарки покупают мама и папа, а Дед Мороз приносит небольшие сюрпризы. Попросите ребёнка указать в письме запасной вариант подарка, чтобы Дед Мороз мог выбрать что-то подходящее. Расскажите, что на игрушечном заводе Деда Мороза не производят дорогие вещи. Объясните, что у Деда Мороза есть определённый бюджет, и он не может подарить дорогие подарки всем детям. Сообщите, что Дед Мороз приносит подарки только из «Детского мира», такие как игрушки, куклы, книги и конструкторы. Объясните, что если подарок не принесёт пользы, Дед Мороз может заменить его на что-то другое. Можно написать ответное письмо от Деда Мороза, объяснив, почему он не может выполнить конкретную просьбу. Если ребёнок просит домашнего питомца, скажите, что Дед Мороз не дарит живых существ, так как не может посадить их в мешок, где им будет тесно и темно. Кроме того, они могут замёрзнуть, пока Дед Мороз ходит по домам. Также объясните, что друзей не дарят.

Психолог подчеркнула, что отказ от дорогих или сказочных подарков не разрушит веру в чудо, если праздник будет наполнен любовью, вниманием и теплом. Для ребёнка важнее всего эмоции, ощущение праздника, время, проведённое с семьёй, и сказочная атмосфера, которую мы помним из детства.

Ранее Дед Морог из Великого Устюга рассказал, какие необычные желания прислали ему дети в этом году.