На какие танцы отдать ребенка, чтобы не переплатить

Эксперт Харитонова: балет — самое дорогое направление танцев для детей
Выбор танцев для ребенка давно перестал восприниматься как обычное «хобби». Сегодня это один из наиболее востребованных форматов дополнительного образования, который многие семьи рассматривают как инвестицию в здоровье, уверенность и развитие ребенка. При этом разброс цен по рынку остается заметным: в одних студиях одно занятие стоит сопоставимо с чашкой кофе, тогда как в других прайс формируется по принципу взрослого фитнес-клуба. О ключевых причинах таких различий «Газете.Ru» рассказала Виктория Харитонова, основатель сети танцевальных студий «Академия хореографии Синергия».
По словам эксперта, стоимость формируется под воздействием нескольких факторов.
Прежде всего, это уровень и содержание программы: существуют группы, ориентированные на общее развитие и досуговый формат, а есть — рассчитанные на подготовку к конкурсам, повышенные нагрузки и системный прогресс. Существенное влияние оказывают методики преподавания: авторские программы, лицензированные курсы и подходы, требующие углубленной техники, закономерно обходятся дороже. На цену также влияет формат занятий — индивидуальные уроки всегда стоят выше групповых. Немаловажным элементом остается и инфраструктура: специализированные залы, профессиональные покрытия пола, костюмы и оборудование формируют дополнительную статью расходов.
«Самый дорогой вариант — балет — от 8000 до 20 000 рублей в месяц. Здесь родители платят не только за уроки, но и за многовековую академическую систему, за формирование осанки, музыкальности и выносливости ребенка, за работу с концертмейстером и костюмами», — объяснила она.
Следом идет художественная гимнастика — от 6 000 до 15 000 рублей. Здесь ценник прежде всего формируется из -за особенностей программ, так как педагоги подбирают программы индивидуально под каждую ученицу. Кроме того, нужно покупать дорогой инвентарь.
«Более доступными сегментами считаются современные танцы, хип-хоп и коммерческая хореография. Меньшая стоимость в данном случае не связана с качеством. В таких направлениях нередко работают практикующие танцоры, а сама методика ориентирована не на многолетнюю академическую технику, а на развитие музыкальности, координации и выразительности движения. Эти форматы востребованы у семей, рассматривающих танцы как часть гармоничного развития или активного досуга», — сказала эксперт.
По словам Харитоновой, завышенная стоимость обучения нередко обусловлена не содержанием программы, а имиджевой составляющей. Престижность бренда, зрелищные фотографии в социальных сетях и эффектные интерьеры могут формировать ощущение высокого уровня, которое не всегда соответствует реальному содержанию занятий. Вместе с тем высокая цена оправдывает себя, когда школа обеспечивает прозрачность расходов, демонстрирует результаты учеников, участвует в конкурсах и обладает документами, подтверждающими образовательный статус.
Выбор танцев при ограниченном бюдже те, по словам Харитоновой, стоит начинать с цели. Если это хобби и удовольствие ребенка — современные и народные танцы, хип-хоп, коммерческая хореография. Если речь о профессиональном пути — балет или гимнасти ка. При этом важно прийти на пробное занятие, почувствовать атмосферу, увидеть педагогов и убедиться, что ребен ку будет интересно и комфортно.
«Танцы — это не только костюм и сцена, это опыт, который остается на всю жизнь. Красивые фо то важны, но важнее формирование характера, силы воли и умение работать в кома нде. Это инвестиция, которая окупается здоровьем и счастливыми глазами ребенка», — резюмировала Харитонова.