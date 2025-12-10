Эксперт рассказал о рисках «семейной формы обучения»

Онлайн-формат требует полной вовлечённости родителей и может препятствовать социализации детей.

Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявила уполномоченный по правам ребёнка в столице.

«Семейная форма обучения — абсолютно, на мой взгляд, неотработанный до конца контент государством. Для того чтобы ребёнка обучать на семейной форме обучения, вы должны в полном объёме дать ребёнку объём знаний по всем предметам, которые предусматривает учебный план. Но ответственность здесь лежит на родителях. Это в полном объёме физика, математика, химия, алгебра, геометрия, биология, география, история и так далее. Если вы считаете, что вы можете это потянуть финансово, с репетиторами — пожалуйста. Главное, чтобы люди понимали последствия семейной формы обучения, как ребёнок будет сдавать экзамены в 9 и 11 классе. Вопрос про то, что родители должны уметь организовать обучение ребёнка по всем предметам. Не все могут это организовать и оплатить».

Ранее Ярославская назвала борьбу с зацеперами одной из причин блокировки Roblox. На игровой площадке для них «писались программы» и «объявлялись сборы». Вычислить злоумышленников невозможно, так как платформа принадлежит США, отметила она.