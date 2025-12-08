Дизайнер рассказал о трендах в детской одежде этой зимой

Этой зимой в тренде будет детская одежда природных оттенков из мембранной ткани, дополненная различными вставками и утяжками. Об этом «Газете.Ru» рассказала главный дизайнер бренда детской одежды Lassie Алена Лисичкина.

«Зимой основой детского гардероба остается принцип многослойности. Это проверенная система сохранения тепла. Первый слой — термобелье, которое отводит влагу и помогает коже дышать. Второй слой выполняет роль утепления: это может быть флисовая кофта, трикотажный свитер или жилет. Третий слой — защитный: куртка или комбинезон. Дополняют образ варежки, шарфы и шапки. Такая комбинация помогает адаптироваться к любым погодным условиям — от оттепели до сильного мороза. В детской одежде все чаще появляется архитектурность силуэта, а фасоны становятся более практичными: куртки и комбинезоны оснащаются эластичными вставками и утяжками по талии, за счет чего легко подстраиваются под разные фигуры и нижние слои одежды. Кроме того, одежда разрабатывается так, чтобы ребенку было проще одеваться самостоятельно», — отметила Лисичкина.

При выборе детской зимней одежды дизайнеры предлагают отдавать предпочтение природной палитре и легким дышащим тканям с мембранной структурой.

«Бежевый, серый, земельный, травянистый — эти оттенки смотрятся гармонично во многих сочетаниях. При этом сохраняется тенденция к ярким акцентам — бордовому, желтому, синему, — которые добавляют энергии зимнему пейзажу и повышают заметность ребенка на улице. Главная тенденция — технологичные ткани. На первый план выходят легкие, прочные и дышащие материалы с мембранной структурой. Они защищают от ветра и влаги, а также сохраняют оптимальный микроклимат под одеждой. Особое внимание уделяется переработанным и безопасным для кожи материалам, которые соответствуют экологическим стандартам», — рассказала Лисичкина.

Что касается утеплителей, то актуальными остаются легкие синтетические волокна, которые превосходят натуральный пух по сохранению тепла и влагоустойчивости. Как пояснила дизайнер, важно, чтобы утеплитель не очень сильно впитывал влагу, быстро высыхал, сохранял тепло даже при намокании. Поэтому синтетический утеплитель хорошо подходит для активных детских забав, а натуральный пух — для спокойных прогулок.