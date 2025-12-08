Почему ребенка нельзя сравнивать с другими и подгонять под стандарты

Смешные мемы и анекдоты про «сына маминой подруги» могут иметь довольно печальную изнанку. Стремясь сравнить своего ребенка с другим, более послушным, успешным, заботливым и так далее, родители наносят непоправимый вред. И самооценка, и психика страдают, ломаются и в будущем такие дети едва ли станут отрадой для своих старательных мам.

Кандидат педагогических наук, основатель и руководитель издательства член-корреспондент Международной академии наук педагогического образования Татьяна Цветкова в беседе с WomanHit объяснила, как действуют на чадо постоянные упреки и сравнения с другими, «идеальными» детьми.

Три важных вопроса

«До половозрелого созревания мы должны уделять наибольшее внимание ребенку, чтобы развить у него богатый внутренний мир. А когда мы начинаем сравнивать ребенка или самого себя с кем-то, это огромная ошибка. Мы сразу выходим из этого состояния внутреннего разговора и внутренней оценки себя. И этот внутренний мир становится не нужным нам», — говорит эксперт.

Главной целью воспитания, по мнению Цветковой, является не вырастить потенциально успешного человека, чтобы родители гордились, а посторонние завидовали и восхищались. Куда важнее научить ребенка отвечать на главные вопросы: «Кто я,

каково мое предназначение, кто я для этого мира?»

Не калечить словом

Если же сын или дочь регулярно подвергаются критике, они находтся в тревожном состоянии сравнения себя с другими. Находят общие и отличительные черты, начинают считать себя хуже, чем условный Вася, который и учиться успевает на «отлично», и в спорте чемпион, и посуду моет чуть ли не круглосуточно.

«И вот когда ты понимаешь, что ты хуже кого-то, то ты находишься в состоянии стресса, в состоянии отрицания. Это состояние, в которое мы загоняем ребенка и самого себя, и не позволяет ответить на вопрос "Кто я"?», — предостерегает кандидат наук.

Как стимулировать развитие личности

Эксперт рекомендует сравнивать не чадо с посторонними детьми, а миры. Вокруг нас множество разных миров, и мы можем выбрать и реализоваться в любом из них: мир музыки, спорта, науки. Недаром школьники в начальном звене так часто меняют кружки и секции. Они ищут себя, свое предназначение.

Чаще говорите ребенку добрые, внушающие уверенность в себе фразы: «Мечтай, у тебя все получится! Старайся, сынок, я в тебя верю». Они откликнутся в сознании и сердце растущего человека намного сильнее, чем «Ах ты, балбес. Опять потерял ключ от дома. В кого ты такой рассеянный? А вот сын тети Маши никогда ничего не терял и не забывал…» Есть разница? Вот и ребенок ее тоже чувствует.