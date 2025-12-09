Названы самые востребованные у абитуриентов специальности в колледжах России

Медицинские, технические, а также рабочие и педагогические специальности стали наиболее востребованными у абитуриентов при поступлении в российские колледжи. При этом самыми популярными направлениями оказались «Информационные системы и программирование и «Сестринское дело. Об этом сообщили в Министерстве просвещения России.

«В 2025 году в колледжи и техникумы поступили порядка 1,3 миллиона ребят. Медицинские, технические, рабочие и педагогические специальности объединили наибольшее число студентов, говорится в релизе, который цитирует РИА Новости.

В ведомстве уточнили, что на направление «Сестринское дело зачислили 84,3 тысячи абитуриентов, на «Информационные системы и программирование — 74,3 тысячи. В список также попали «Лечебное дело (37 тысяч), «Правоохранительная деятельность (31 тысяча) и «Туризм и гостеприимство (29 тысяч). Менее востребованными оказались направления «Сварщик (28 тысяч), «Повар, кондитер (26,4 тысячи) и «Преподавание в начальных классах (26,3 тысячи).

Количество бюджетных мест в учреждениях СПО увеличилось до 850 тысяч. Это на 68 тысяч больше, чем годом ранее.

Ранее Минтруд России представил прогноз кадровых потребностей экономики до 2032 года. По словам главы ведомства Антона Котякова, в ближайшие годы наиболее востребованными станут инженеры, IT-специалисты, врачи, педагоги, ученые, а также медсестры, фельдшеры, акушеры, механики и слесари. Он добавил, что к 2032 году российская экономика будет нуждаться в замещении 12,2 миллиона рабочих мест.