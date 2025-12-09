Объявлено о старте контрольных работ в форме ЕГЭ

Тренировочные контрольные работы для одиннадцатиклассников в формате ЕГЭ стартовали 9 декабря в Москве. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. По ее словам, ученики смогут проверить знания по 11 предметам.

— Наш системный подход по подготовке к ЕГЭ позволил сделать ее адресной и более эффективной. В начале второго полугодия старшеклассники завершают основную часть учебного плана по большинству предметов. А в освободившиеся часы занимаются на практикумах точечной подготовкой к тем дисциплинам, которые будут сдавать. Для этого школьников разделят на три группы, исходя из их потребностей, успеваемости и, конечно, результатов тренировочных работ. Чтобы помочь ребятам качественно оценить свои силы, уже 9 декабря вновь стартуют контрольные в форме ЕГЭ. Первым предметом станет русский язык. Условия сдачи приближены к реальному экзамену ― от пунктов проведения и структуры заданий до времени выполнения и последующего разбора результатов. Помимо того, что выпускники смогут увидеть точки роста и увереннее подойти к настоящему ЕГЭ, ребята смогут психологически подготовиться к этому важному этапу, — рассказала заммэра.

В первой работе примут участие более 57 тысяч школьников, на выполнение выделено 3,5 часа, как на настоящем ЕГЭ. Результаты станут доступны в личном кабинете на портале mos.ru не позднее 19 декабря.

По словам Раковой, специальные практикумы действуют с 2022 года и занимают не менее 40 процентов учебного времени. Контрольные создаются на основе открытого банка заданий Федерального института педагогических измерений и полностью соответствуют настоящему ЕГЭ.

Столичные школьники смогут получить до 10 дополнительных баллов при поступлении в вузы. Такая возможность появится у тех, кто успешно сдаст демонстрационный экзамен в Московском дворце пионеров на Воробьевых горах.