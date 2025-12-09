Почему не стоит обсуждать с детьми вопрос многодетности

Председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина в беседе с NEWS.ru заявила, что внедрение единого стандарта воспитания с обязательным обсуждением многодетности с дошкольниками является неуместным подходом.

Такую инициативу предложили власти Курганской области. По мнению Останиной, детям действительно важно рассказывать о традиционных ценностях, однако при этом следует учитывать возрастную психологию.

«Если говорить пятилетней Маше, что она должна стать многодетной матерью, то вряд ли это будет ей понятно. Хотя говорить о многодетности, конечно, нужно. Кроме того, традиционные ценности заключаются не только в многодетности - речь также идет о высокой духовности, нравственности, знании истории и обычаев. Дети у нас вообще не соответствуют какому-либо одному стандарту, они все разные, к каждому нужен подход», - объяснила Останина.

Она обратила внимание, что в современных реалиях порой создается ощущение, будто кто-то целенаправленно мотивирует детей на преждевременное взросление.