Почему у некоторых людей Новый год вызывает раздражение

Некоторые люди с трудом переносят шумную новогоднюю атмосферу из-за ситуаций, происходивших в детстве. Об этом kp.ru рассказала психолог, психотерапевт Галина Ткаченко.

По словам специалиста, если в семье не было традиции ярко отмечать Новый год, то человек мог не запомнить этот праздник как что-то особенно значимое.

«К тому же, увы, в нашей стране слишком много дисфункциональных семей, то есть там, где один или даже два родителя алкоголики. Для которых праздник — это лишний повод выпить, а не поиграть с ребенком», — объяснила психолог.

Она отметила, что негативные события, произошедшие однажды перед праздником, нередко отражаются на всех последующих годах. На фоне этого Новый год становится настоящим триггером, вызывающим исключительно раздражение и тревогу.

Однако, по словам эксперта, каждый конкретный случай требует анализа. Если человек сам понимает, из-за чего у него возникает раздражение, то ему будет проще контролировать это чувство.

Психолог, эксперт в области НЛП, гипнотерапии и когнитивно-поведенческой терапии Сергей Лунюшин до этого объяснил, что выгорание перед Новым годом чаще всего возникает из-за внутреннего напряжения и стресса. По его словам, многие хотят быстрее закончить трудный год и перейти к новым возможностям или отдыху.

