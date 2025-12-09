Как помочь детям справиться с запретом Roblox

Депутат Госдумы Виталий Милонов в интервью радио Sputnik напомнил, что родителям следует объяснить детям опасность игры Roblox и прекратить произносить это слово.

«Опасность этой игры нужно объяснять доходчиво, с помощью конкретных примеров. Если взрослые перестанут постоянно говорить слово Roblox, то через сутки дети о нем забудут - вокруг миллион других доступных для скачивания игрушек. Детская любовь к подобным вещам быстротечна. Вдобавок у нас море своего игрового контента», - заявил собеседник издания.

Милонов обратил внимание, что игре давалось шесть лет на устранение существующих нарушений. Если бы аналогичные требования выдвинули Штаты или Европа, то реакция была бы иной. А в случае с Россией, считает Милонов, возникло ошибочное мнение, будто ее требования можно игнорировать.