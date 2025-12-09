В ВШЭ призвали бороться с коррупцией на уровне воспитания детей

Нужно пресекать «самые ранние проявления нечестной конкуренции», такие как списывание, купленные или написанные нейросетями студенческие работы.

Тогда люди перестанут «восхищаться» богатой жизнью коррупционеров. Таким мнением в эфире радиостанции «Говорит Москва» поделилась заведующая лаборатории антикоррупционной политики, доцент факультета права НИУ ВШЭ Дина Крылова.

«Кажется, что все так делают, и мы так сделаем, и нам это с рук сойдёт. Если бы коррупция не была популярна в мире и в народе, то все бы смотрели только на то, что это опасно. Но многие люди прибегают к каким-то коррупционным схемам и пока что ходят на свободе. Это должно стать постыдным и недопустимым. Тогда люди перестанут восхищаться теми, кто благодаря коррупционным доходам хорошо живёт. Перестанут тянуться к тому, чтобы стать такими же, потому что они процветают. Нужно пресекать у детей самые ранние проявления нечестной конкуренции, например, списывание или подложные работы студентов, когда они где-то раздобыли не совсем надлежащим образом, если они присваивают имя работе, которая написана не ими. Сейчас ещё появилась новая проблема с использованием искусственного интеллекта».

Ранее председатель Следственного комитета РФ в статье для РБК призвал изменить сознание общества для борьбы с коррупцией. По мнению Александра Бастрыкина, карательных мер недостаточно, надо, чтобы пришло понимание того, что не всё продаётся, чтобы коррупция стала неприемлемой с точки зрения личных ценностей.