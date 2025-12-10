Ученые выяснили, как сделать подростков более послушными

Новое исследование канадских и итальянских ученых, опубликованное в журнале European Child & Adolescent Psychiatry, показало, что регулярные занятия организованными видами спорта в возрасте 6–10 лет могут снизить проявления непослушного и вызывающего поведения у подростков. Исследование проводили Маттео Привитера из Университета Павии и его коллеги, включая Линду Пагани из Монреальского университета

Оппозиционно-вызывающее расстройство (ОВР) проявляется в упорном неповиновении, раздражительности и враждебности к взрослым и лицам, представляющим авторитет, и чаще встречается у мальчиков. Такие симптомы могут осложнять учебу, взаимоотношения с окружающими, родителями и общее психическое здоровье.

«Мы хотели выяснить, как ранние внеклассные занятия спортом могут повлиять на поведение детей и предложить практические стратегии для сообществ», — пояснил Привитера.

Как спорт влияет на поведение

Спорт обеспечивает структуру и регулярность, которые помогают детям осваивать навыки самоконтроля. Через тренировки и участие в соревнованиях дети учатся ждать своей очереди, соблюдать правила и учитывать действия других участников. Эти навыки постепенно становятся привычными и переносятся на поведение в школе и дома.

«Спорт предоставляет естественный контекст для обучения саморегуляции и сотрудничеству. Дети учатся реагировать на указания тренера и взаимодействовать с товарищами по команде, что укрепляет уважение к правилам и авторитету», — отметил Привитера.

Методика исследования

Исследователи проанализировали данные Квебекского лонгитюдного исследования развития ребенка, включающего детей, родившихся в 1997–1998 годах. В выборку вошли 1492 ребенка, которые регулярно участвовали в организованных спортивных занятиях под присмотром взрослых — тренеров или инструкторов. Подразумевается, что занятия включали групповые упражнения, соблюдение правил и элемент соревнования.

Поведение детей оценивалось, когда они достигли 10 и 12 лет, с учетом социального и семейного контекста, включая доход семьи, образование матери и ранние поведенческие особенности ребенка.

Меньше симптомов у мальчиков

Результаты показали, что мальчики, регулярно занимающиеся спортом, демонстрировали меньше признаков непослушания, чем сверстники, которые занимались нерегулярно. При этом у девочек статистически значимого эффекта не обнаружили, что объясняется меньшей склонностью к оппозиционному поведению в среднем детстве.

«Контролируемая и социально активная среда спорта помогает детям вырабатывать навыки самоконтроля и уважения к правилам. Это особенно важно для мальчиков, которые чаще проявляют раздражительность и непослушание в этом возрасте», — добавил Киануш Харандян из Монреаля.

Практическое значение

По словам Линды Пагани, результаты имеют прямое значение для политики в области образования и здравоохранения.

«Поощрение участия детей в структурированных спортивных мероприятиях может снизить риск развития расстройств поведения и укрепить долгосрочное психическое здоровье», — сказала она.

Исследователи отмечают, что спорт не заменяет воспитание дома, но усиливает позитивное влияние семьи и школы, обеспечивая детям возможности для безопасного опыта взаимодействия со сверстниками и взрослыми. Регулярные командные тренировки создают условия, в которых формируются привычки к сотрудничеству, терпению и уважению к авторитетам.

Кроме того, ученые подчеркивает, что вовлечение детей в организованные спортивные занятия не только улучшает физическое здоровье, но и способствует формированию социальных навыков.