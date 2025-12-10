Психолог призвал родителей не бояться конфликтов с детьми

Ссоры в семье подготовят ребёнка к «реальной жизни».

Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказал кандидат психологических наук Михаил Хорс.

«Часть психологов навязывают мнение, что с детьми можно прожить без конфликтов, без травм для детей. Дорогие родители, без ссор не получится. Ссоры — не значит что-то плохое. Если вы не научите их конфликтам, что общество может с ними конфликтовать, быть агрессивным с ними, быть в конкуренции с ними, нарушать их пресловутые границы, то к 20–25 годам они начнут от этого общества убегать, потому что вы их не подготовили к этому. Они не захотят жить в реальной жизни, потому что там есть конфликты».

