Психолог ответила, верят ли современные дети в Деда Мороза

Детский психолог Ирина Таранова в беседе с Общественной Службой Новостей рассказала, что современные дети все реже верят в Деда Мороза. Отношение к новогодним праздникам стало более потребительским, а не волшебным.

«Многие ребята говорят, что Деда Мороза не существует, ведь они видели, как родители кладут подарки под елку. Дети опираются на собственные наблюдения и делают выводы. К сожалению, сейчас такое отношение повсеместно. А ведь Дед Мороз - это как раз про детство, непосредственность, веру в чудо и сказку. Хотелось бы, чтобы дети подольше оставались детьми, были добрыми и верящими в волшебство», - отметила собеседница издания.

У детей также изменилось отношение к загадыванию желаний и написанию новогодних писем. Ребята относятся к этому как к возможности высказать материальные пожелания, а не как к волшебному ритуалу и анализу своего поведения в уходящем году.