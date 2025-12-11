Сексолог дала совет родителям, которые уличили ребенка в мастурбации

Сексолог Ольга Василенко подсказала родителям, которые уличили ребенка в мастурбации, способы, как реагировать на это. На эту тему она порассуждала в ходе интервью для YouTube-канала «Доктора».

Как отметила Василенко, она знает очень много историй, когда родители неадекватно реагировали на мастурбацию детей. Как считает специалистка, в этом случае не нужно жестко контролировать ребенка.

По ее словам, дети начинают заниматься самоудовлетворением уже в шесть-семь лет.

«Задача взрослого человека — просто принять эту информацию. Принять то, что мастурбация — это абсолютно нормально, если только мы не видим каких-то ситуаций, когда стоит обратить внимание на происходящее», — пояснила сексолог.

В качестве примера она привела мастурбацию не для удовольствия, а для снятия зуда и другого дискомфорта. В таком случае необходимо обратиться к врачу, заключила Василенко.

