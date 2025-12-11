В России утвердили даты ЕГЭ для школьников в 2026 году

Экзамены начнутся 1 июня будущего года.

В России Минпросвещения РФ и Рособрнадзор утвердили расписание ОГЭ на 2026 год для одиннадцатиклассников.

Основное расписание экзаменов выглядит следующим образом:

1 июня - история, литература, химия;

4 июня - русский язык;

8 июня - математика (база и профиль);

11 июня - обществознание, физика;

15 июня - биология, география, письменная часть иностранных языков;

18 и 19 июня - устная часть иностранных языков, информатика.

Резервные дни для сдачи экзаменов по всем дисциплинам запланированы на 22–25 июня.

Кроме того, в 2026 году выпускники смогут пересдать один предмет на выбор перед подачей документов в вуз 8 и 9 июля. Сроки досрочного этапа сдачи ЕГЭ обозначены с 20 марта по 20 апреля, а дополнительный этап пройдет с 4 по 25 сентября.

Фото: «Парламентская газета»