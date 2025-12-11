В Госдуме призвали разработать новые критерии летнего отдыха детей

Новые научные подходы нужно разработать для оценки эффективности летних оздоровительных кампаний и динамики здоровья отдыхающих в лагерях детей. Существующие показатели не отражают реальной картины. Об этом заявила журналистам вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова ("Единая Россия").

По ее словам, действующие цели и критерии не соответствуют фактическому процессу летнего отдыха и оздоровления детей.

"Сегодня критерии [летнего] отдыха, оздоровления - это прибавка массы тела, рост, жизненная емкость легких. Уважаемые коллеги, вот что нам показывают исследования институтов, с которыми мы поработали. Всего лишь 6% детей от 6 до 13 [лет] могут вырасти на 2 см. А это у нас критерии эффективности", - подчеркнула Кузнецова, добавив, что при этом официальная статистика летних кампаний демонстрирует эффективность на уровне 98%.

"Нужно разработать такие научные подходы, которые точно определяют динамику состояния ребенка в летний оздоровительный период. И на самом деле будут критериями эффективности летней оздоровительной кампании. Сейчас мы говорим только про охват. Это то, что объективно и на самом деле правильно и важно. Все остальное является формальными критериями, которые абсолютно не соответствуют тем задачам, которые решаются в летний период для наших детей", - сказала парламентарий.

Кузнецова отметила, что это потребует перестройки всей системы оздоровительной кампании.