Специалист прокомментировал новые меры защиты детей от мошенников

Речь идёт о сим-картах с родительским контролем и запрете международных звонков.

Несовершеннолетние хорошо разбираются в технологиях, однако не могут оценить риски, поэтому часто становятся жертвами злоумышленников.

Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказал эксперт по кибербезопасности Александр Дворянский.

«Мошенники и их технологии не стоят на месте, поэтому нужен комплекс мер для борьбы с ними. Для злоумышленников дети – лакомый кусочек. Они хорошо разбираются в технологиях, но не могут понять уровень риска и зла от мошенников. Я бы обозначил наиболее удачные меры – докручивание функции родительского контроля, это необходимо в первую очередь. Запрет на международные звонки – тоже достаточно эффективная история, потому что дети могут не знать, куда они звонят, такой запрет можно самостоятельно поставить, если сим-карты детские, можно на самозапрет поставить, чтобы дети случайно не позвонили не туда».

Ранее правительство подготовило второй пакет мер против онлайн- и телефонных мошенников. Инициатива по защите россиян от киберпреступников включает детские сим-карты с родительским контролем. Родителям не нужно будет подавать дополнительные заявления для получения геотреков детей и их защиты от нежелательного контента. Об этом рассказал вице-премьер Дмитрий Григоренко.