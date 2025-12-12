Ученые отреагировали на первый в мире запрет соцсетей для детей

Австралия первой в мире запретила детям младше 16 лет пользоваться соцсетями. Схожие ограничения есть и в других странах, но именно в Австралии это решение наиболее масштабное и радикальное. С 10 декабря платформы обязаны предпринимать «разумные меры», не позволяющие несовершеннолетним создавать аккаунты и лишающие их доступа к существующим. В противном случае технологическим компаниям грозят штрафы до 49,5 млн австралийских долларов (около 33 миллионов долларов США).

Австралийские подростки в ярости, а социологи и психологи получили уникальную возможность оценить эффективность ограничений в цифровой среде в реальных условиях. Nature узнал, какие исследования они планируют.

Новые направления исследований

Для профессора Сьюзан Сойер, изучающей здоровье подростков в Детском исследовательском институте Мердока в Мельбурне, введение запрета ознаменовало новый этап ее работы. За последние два месяца она и ее коллеги опросили 177 подростков 13–16 лет об их использовании соцсетей, экранном времени и психическом благополучии. Через полгода они планируют провести повторное анкетирование, чтобы оценить, повлияла ли мера на активность в соцсетях или психологическое состояние. Также ученые опросят родителей участников о проблемном использовании интернета и соцсетей их детьми.

Другое исследование, совместно проводимое Австралийским институтом исследований детства, Университетом Западной Австралии и Университетом Эдит Коуэн (все в Перте), изучит, порождает ли запрет новые сложности в воспитании и какие семейные конфликты из-за него возникают.

Профессор Аманда Тёрд из Университета Западного Сиднея, изучающая взаимодействие детей с технологиями, считает запрет возможностью собрать данные о влиянии политики ограничений доступа молодежи к интернету и соцсетям. Она планирует выяснить, как тинейджеры будут использовать интернет после запрета и как он повлияет на их живое общение.

Но, по ее словам, будет сложно определить, вызваны ли изменения именно запретом или другими мерами по обеспечению безопасности в сети: например, в конце этого месяца вступят в силу новые отраслевые стандарты, обязывающие технологические компании ограждать детей от сексуального и насильственного контента.

Запрет на соцсети может перечеркнуть продуманные усилия по созданию для молодежи позитивной онлайн-среды, полагает Тёрд:

«Смысл запрета — просто выдворить их оттуда».

По мнению политолога Зареха Газаряна из Университета Монаша, онлайн-среда была важным каналом вовлечения подростков в политику. Учителя могли обсуждать с учениками актуальные вопросы, дебаты и политические инициативы, поднятые в соцсетях. Теперь же, с введением запрета, он планирует опросить педагогов, чтобы выяснить, как это скажется на политической грамотности учеников и какие альтернативные платформы они станут использовать.

«Часть образования — это возможность взаимодействовать с темами и идеями, которые не затрагиваются в классе. Именно это и давали соцсети», — говорит исследователь.

Непредвиденные последствия

Профессор Дэниел Энгус из Квинслендского технологического университета изучает влияние технологий на общество, в том числе опыт молодежи в соцсетях. Теперь он сосредоточится на том, как подростки поддерживают связь со своим кругом и пытаются ли обойти запрет.

«Мы отслеживаем такие показатели, как загрузки приложений и поисковые запросы, — объясняет он. — Например, мы видим, что Lemon8 (приложение для обмена видео и фото) и Yope (приложение для обмена фото в закрытых группах) сейчас активно скачиваются — и этот тренд сохраняется последние две недели».

Отслеживание миграции подростков на другие платформы и анализ их особенностей помогут ученым разработать ресурсы для молодежи и родителей, чтобы сделать использование таких платформ более безопасным.

Вместе с тем запрет усложнил другие аспекты его исследований. В рамках пятилетнего проекта Энгус использовал фейковые аккаунты в соцсетях для отслеживания рекламы алкоголя в сети. Недавно они были заблокированы, а новые создать невозможно из-за усложнившейся в связи с ограничениями верификации — теперь нужны водительские права или иное государственное удостоверение.

«Запрет полностью лишил нас возможности создавать и управлять фейковые аккаунты, ценной с точки зрения общественного здравоохранения, просвещения населения и контроля», — констатирует профессор.

Мониторинг безопасности

Со стороны государства оценивать результаты запрета будет независимая уполномоченная по безопасности в интернете Джули Инман Грант. А помогать ей в этом будет экспертная группа в Стэнфордском университете, в которую вошли и Тёрд, и Сойер. В течение двух лет они будут наблюдать, стали ли дети больше времени проводить на свежем воздухе, сохраняют ли связь со сверстниками, чувствуют ли себя безопаснее в сети и научились ли лучше распознавать фейки и противостоять дезинформации.