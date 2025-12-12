Эксперты назвали набирающие популярность имена для мальчиков

Хотите, чтобы имя вашего сына звучало стильно и при этом имело глубокие корни? Эксперты уже намекнули, какие мужские имена в 2026 году будут на вершине моды.

© Vse42.ru

Мода на имена ходит по кругу: то, что еще вчера казалось старомодным, завтра может стать хитом. На смену нынешним фаворитам приходят звучные варианты с богатой историей, которые долго оставались в тени. Об этом пишет ИА Stavropol.Media.

1. Клим

Коротко, энергично и с характером. Идеален для тех, кто ценит лаконичность и яркое звучание. Легко дружит с русскими фамилиями и отчествами, а на фоне популярных имен выглядит по-новому.

2. Платон

Имя с интеллектуальным подтекстом и ассоциациями с мудростью. Возвращается в тренды благодаря благородному звучанию и солидности.

3. Николай

Сильная классика, проверенная временем. После паузы вновь в топе у родителей, которые устали от слишком экзотичных имен и выбирают мощные и красивые варианты.

4. Виктор

Прямое и вдохновляющее значение – "победитель". Легко узнается и произносится где угодно, что особенно актуально в мире без границ.

5. Родион

Мелодичное, тёплое и пока что редкое имя. Отлично подходит тем, кто ищет уникальность без лишней вычурности, но с историческим шармом.