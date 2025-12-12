Филолог призвал ограничивать школьников в использовании сленга

Дети должны научиться подбирать литературные слова для выражения своих мыслей.

Такое мнение в эфире радиостанции «Говорит Москва» выразила доцент кафедры русского языка МАрхИ, член Орфографической комиссии РАН Мария Ровинская.

«Что касается слов, которые школьники используют в сочинениях, я тут придерживаюсь умеренно-консервативных взглядов. Нам надо научить наших детей понимать, где, в какой ситуации, какие слова можно использовать. Школа, ситуация с экзаменами даёт некоторые рамки, в которых надо уметь быть. Это как правила дорожного движения. Умение найти слова, которые помогут выразить мысль в определённых рамках, — важный навык. Слово «промт» — литературное слово, например, а вот «зумер» уже сленговое слово».

Ранее «Грамота.ру» назвала «зумер» словом 2025 года. Понятие «зумер» используется для характеристики людей, принадлежащих к поколению Z. К этому поколению относят тех, кто родился приблизительно с конца 1990-х до 2010-х гг. — в российском контексте отсчёт часто ведётся с 2000-х.