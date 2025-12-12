Исследователи выяснили, безопасно ли вегетарианство для детей

Крупнейший на сегодняшний день анализ данных о детских растительных диетах показал, что при правильном планировании и использовании добавок вегетарианские и веганские режимы питания могут поддерживать здоровый рост детей. Результаты опубликованы в журнале Critical Reviews in Food Science and Nutrition.

Ученые изучили данные более 48 000 детей и подростков из 18 стран, сравнив лакто-ово-вегетарианцев, веганов и тех, кто ест продукты животного происхождения.

«Наш анализ показывает, что хорошо спланированная растительная диета может полностью удовлетворять потребности растущего организма. Главное — внимание к ключевым питательным веществам», — говорит ведущий автор исследования, доктор Моника Дину из Флорентийского университета

Что показал метаанализ

Исследование охватило 59 работ, включавших 7280 лакто-ово-вегетарианцев, 1289 веганов и 40 059 всеядных детей. Оно выявило явные различия в составе рациона: дети на растительной диете потребляли больше клетчатки, витамина С, фолиевой кислоты, магния и железа, но меньше энергии, белка, жиров, витамина B12 и цинка.

«Особенно у веганов наблюдалось недостаточное потребление кальция, а уровень витамина B12 редко достигал нормы без обогащенных продуктов или добавок. Кроме того, кальций, йод и цинк часто находились на нижней границе рекомендуемого диапазона», — объясняет соавтор доктор Жанетт Бисли из Нью-Йоркского университета

Польза для здоровья

Несмотря на потенциальные дефициты и стереотипы от общества, растительные диеты демонстрируют положительное влияние на сердечно-сосудистое здоровье. У детей, не употребляющих мясо, наблюдался более низкий уровень общего холестерина и «вредного» ЛПНП (липопротеина низкой плотности). Кроме того, показатели роста и состава тела показывали, что дети-вегетарианцы и веганы обычно стройнее, с меньшим индексом массы тела и жировой массой, а также сниженным содержанием минералов в костях.

Рекомендации для родителей

Авторы исследования подчеркивают, что растительная диета подходит детям, если к ней подходить осознанно. Родителям рекомендуется планировать рацион с участием педиатра или диетолога и внимательно следить за поступлением витамина B12, кальция, йода, железа и цинка. С учетом увеличения числа случаев детского ожирения в современном мире, растительные диеты иногда способны оказывать положительное влияние на развитие организма в подростковом возрасте.

«Эти данные дают родителям более ясное понимание преимуществ и потенциальных рисков растительной диеты. Они помогут семьям, которые выбирают растительный режим питания по этическим, экологическим или медицинским причинам». Хотя взрослым хорошо сбалансированные растительные диеты приносят пользу, для детей остаются вопросы. Подростки и дети находятся в фазе быстрого роста, поэтому недостаток ключевых нутриентов может иметь более серьезные последствия», — добавляет соавтор доктор Вольфганг Маркс из Университета Дикина

Исследователи подчеркивают, что растительная диета может быть полностью безопасной, если внимательно контролировать потребление критически важных веществ и использовать обогащенные продукты или добавки.