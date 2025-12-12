Почему дети стали хуже слышать: тихая эпидемия, о которой не говорят

Почему наши дети стали хуже слышать: тихая эпидемия, о которой не говорят
Замечали ли вы, что ребенок стал включать мультики погромче или не расстается с наушниками? Или не откликается на имя из другого конца комнаты, и вы думаете: «Он же всегда был внимательным». Кажется, обычная картина современного детства, возрастное непослушание. Однако за этими, казалось бы, малозначимыми сигналами может скрываться серьезная проблема. Эксперт по здоровью слуха, аудиолог и руководитель центра европейского слухопротезирования Никита Дикопольцев рассказал о тихой эпидемии потери слуха, которая накрывает молодое поколение. Эксперт пояснил, почему это происходит и как защитить детские органы слуха от чрезмерной нагрузки.
Возраст больше не главный фактор
Проблемы со слухом всегда ассоциировались скорее с преклонным возрастом. В наше время приводят подростков и детей с жалобами, которые раньше считались уделом людей за сорок и старше.
«Они приходят со звоном в ушах, ощущением заложенности, снижением разборчивости речи», — рассказывает Никита.
Всему виной — гаджеты, а точнее их чрезмерное и неправильное использование. Подростки часами напролет сидят в наушниках, а громкость часто зашкаливает за безопасные 80 децибел. Детское ухо — нежная и уязвимая система, и такой шумовой удар переносит гораздо тяжелее, чем взрослое.
Но дело не только в гаджетах. Опасность кроется в самых неожиданных местах. Некоторые электронные игрушки для самых маленьких пищат и гремят на уровне 90–100 децибел — это сравнимо с шумом от отбойного молотка. Добавьте сюда шумные детские праздники, аниматоров с микрофонами, дискотеки и развлекательные центры.
«Родители часто недооценивают эту громкость, кратковременный, но очень резкий звук может привести к стойким изменениям. Ребенок становится вялым, капризным, и мы списываем это на усталость, хотя на самом деле у него может быть акустическая травма», — объясняет аудиолог.
Не просто сопли: как частые болезни крадут слух
Есть и третья, часто упускаемая причина — повторяющиеся болезни: отиты, разросшиеся аденоиды, аллергические отеки. Все это может привести к временной, а затем и к стойкой потере слуха.
«К нам приводят детей, которые просто долго не слышали хорошо. Родители привыкли, что ребенок переспрашивает, сидит ближе к телевизору. А это уже клинический сигнал, который нельзя игнорировать», — делится эксперт.
Почему мы этого не замечаем?
«"Эпидемия" коварная — ее сложно заметить и распознать. Ребенок не жалуется, потому что не знает, как это — слышать иначе. Он адаптируется: читает по губам, игнорирует тихие звуки, невнимательно слушает на уроках. «Если ребенок стал капризным, быстро устает в школе или избегает шумных компаний, задумайтесь, может быть, это не характер, а слух», — советует эксперт.
Самая большая проблема — это поздняя диагностика. Ждать, что «само пройдет» или «перерастет» — опасная стратегия.
«К нам обращались пациенты, которым могли помочь намного раньше. Первые звоночки — частое переспрашивание, необычно громкая речь ребенка, его просьбы сделать погромче мультики», — рассказывает Никита.
Что делать родителям?
Все не так уж страшно, если вовремя взять ситуацию под контроль. Наш эксперт дал простые и действенные советы:
- Научите ребенка пользоваться наушниками с умом. Введите правило «60 на 60»: не больше 60 минут подряд и не громче 60% от максимальной громкости. Также важно пользоваться подсказками в смартфонах, которые предупреждают о чрезмерной громкости.
- Проверяйте слух. Хотя бы раз в год, особенно если ребенок часто болеет. Это быстрая и безболезненная процедура.
- Слушайте игрушки перед покупкой. Если звук кажется резким или слишком громким это плохой выбор. Если такая игрушка уже куплена, попробуйте заклеить динамик скотчем, иногда это помогает вдвое снизить уровень громкости.
- Внимательно наблюдайте: ребенок тянет одно ухо, поворачивается к вам одним и тем же ухом, просит повторить сказанное в тишине. Это повод для визита к отоларингологу или детскому сурдологу.
Забота о слухе — не про ограничения, а про осознанность. И начинается она с самых первых дней жизни: от родителей к детям. Самое важное для родителей это перестать относиться к слуху как к чему-то данному раз и навсегда.
«Сохранить способность воспринимать звуки помогут простые действия: регулярная проверка у врача, разумные правила обращения с гаджетами и чуткое наблюдение за поведением ребенка», — резюмирует специалист