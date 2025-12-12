Почему дети стали хуже слышать: тихая эпидемия, о которой не говорят

Замечали ли вы, что ребенок стал включать мультики погромче или не расстается с наушниками? Или не откликается на имя из другого конца комнаты, и вы думаете: «Он же всегда был внимательным». Кажется, обычная картина современного детства, возрастное непослушание. Однако за этими, казалось бы, малозначимыми сигналами может скрываться серьезная проблема. Эксперт по здоровью слуха, аудиолог и руководитель центра европейского слухопротезирования Никита Дикопольцев рассказал о тихой эпидемии потери слуха, которая накрывает молодое поколение. Эксперт пояснил, почему это происходит и как защитить детские органы слуха от чрезмерной нагрузки.

Возраст больше не главный фактор

Проблемы со слухом всегда ассоциировались скорее с преклонным возрастом. В наше время приводят подростков и детей с жалобами, которые раньше считались уделом людей за сорок и старше.

«Они приходят со звоном в ушах, ощущением заложенности, снижением разборчивости речи», — рассказывает Никита.

Всему виной — гаджеты, а точнее их чрезмерное и неправильное использование. Подростки часами напролет сидят в наушниках, а громкость часто зашкаливает за безопасные 80 децибел. Детское ухо — нежная и уязвимая система, и такой шумовой удар переносит гораздо тяжелее, чем взрослое.

Но дело не только в гаджетах. Опасность кроется в самых неожиданных местах. Некоторые электронные игрушки для самых маленьких пищат и гремят на уровне 90–100 децибел — это сравнимо с шумом от отбойного молотка. Добавьте сюда шумные детские праздники, аниматоров с микрофонами, дискотеки и развлекательные центры.

«Родители часто недооценивают эту громкость, кратковременный, но очень резкий звук может привести к стойким изменениям. Ребенок становится вялым, капризным, и мы списываем это на усталость, хотя на самом деле у него может быть акустическая травма», — объясняет аудиолог.

Не просто сопли: как частые болезни крадут слух

Есть и третья, часто упускаемая причина — повторяющиеся болезни: отиты, разросшиеся аденоиды, аллергические отеки. Все это может привести к временной, а затем и к стойкой потере слуха.

«К нам приводят детей, которые просто долго не слышали хорошо. Родители привыкли, что ребенок переспрашивает, сидит ближе к телевизору. А это уже клинический сигнал, который нельзя игнорировать», — делится эксперт.

Почему мы этого не замечаем?

«"Эпидемия" коварная — ее сложно заметить и распознать. Ребенок не жалуется, потому что не знает, как это — слышать иначе. Он адаптируется: читает по губам, игнорирует тихие звуки, невнимательно слушает на уроках. «Если ребенок стал капризным, быстро устает в школе или избегает шумных компаний, задумайтесь, может быть, это не характер, а слух», — советует эксперт.

Самая большая проблема — это поздняя диагностика. Ждать, что «само пройдет» или «перерастет» — опасная стратегия.

«К нам обращались пациенты, которым могли помочь намного раньше. Первые звоночки — частое переспрашивание, необычно громкая речь ребенка, его просьбы сделать погромче мультики», — рассказывает Никита.

Что делать родителям?

Все не так уж страшно, если вовремя взять ситуацию под контроль. Наш эксперт дал простые и действенные советы:

Научите ребенка пользоваться наушниками с умом. Введите правило «60 на 60»: не больше 60 минут подряд и не громче 60% от максимальной громкости. Также важно пользоваться подсказками в смартфонах, которые предупреждают о чрезмерной громкости.

Проверяйте слух. Хотя бы раз в год, особенно если ребенок часто болеет. Это быстрая и безболезненная процедура.

Слушайте игрушки перед покупкой. Если звук кажется резким или слишком громким это плохой выбор. Если такая игрушка уже куплена, попробуйте заклеить динамик скотчем, иногда это помогает вдвое снизить уровень громкости.

Внимательно наблюдайте: ребенок тянет одно ухо, поворачивается к вам одним и тем же ухом, просит повторить сказанное в тишине. Это повод для визита к отоларингологу или детскому сурдологу.

Забота о слухе — не про ограничения, а про осознанность. И начинается она с самых первых дней жизни: от родителей к детям. Самое важное для родителей это перестать относиться к слуху как к чему-то данному раз и навсегда.