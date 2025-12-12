Психолог Булгакова: перфекционизм в работе становится причиной выгорания

Доцент кафедры психологии труда Государственного университета просвещения Екатерина Булгакова рассказала, что перфекционизм в работе может стать причиной выгорания.

«Перестаньте геройствовать. Ваша цель не идеально закрыть все дела, а встретить Новый год без чувства опустошения и раздражения», — заявила эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

По словам специалиста, следует провести ревизию рабочих задач и, по возможности, часть из них перенести на январь.

Ранее врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) кандидат медицинских наук Ирина Крашкина рассказала, что выгорание является нормальной реакцией на постоянный стресс.