Нужно ли давать детям рыбий жир, как в СССР

Рыбий жир в советскую эпоху был массовым средством профилактики нехватки витамина D у детей, а также источником ценных омега-3 и омега-6 полиненасыщенных жирных кислот, необходимых для развития организма. Однако сегодня рыбий жир признан малоэффективным, рассказал «Газете.Ru» ассистент кафедры пропедевтики детских болезней Института материнства и детства РНИМУ им. Н.И. Пирогова Заур Хатшуков.

«Популярность этого продукта стала снижаться к 70-м годам прошлого века по нескольким причинам: были выявлены проблемы с качеством из-за токсинов в сырье, что привело к временному запрету. Позже технологию очистки улучшили, но рыбий жир уже не вернул былого статуса. Этому способствовало появление на рынке других источников витамина D (в виде чистых препаратов) и общего роста разнообразия продуктов питания. Немалую роль сыграл и его специфический вкус, который многие помнят до сих пор», — отметил врач.

С современной точки зрения рыбий жир как обязательная добавка не нужен.