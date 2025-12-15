Психолог предупредила о негативном влиянии ИИ на развитие речи у детей
Чтобы ребёнок научился говорить, родителям необходимо принимать участие в его развитии.
Таким мнением в эфире радиостанции «Говорит Москва» поделилась педагог по технике речи Виктория Родионова.
«Как влияют гаджеты на формирование речи, для меня это больная тема. 58% детей имеет сейчас нарушения речи, скорее всего, по этой причине. Когда родители в гаджетах, когда есть Алиса, которая выполняет познавательную функцию вместо родителя, соответственно, ребёнок не слышит речь и не может научиться говорить. Речь — это звуковая волна, которую слышит наше ухо, а мозг её расшифровывает. В речи принимает участие любовь мамы, энергия родителей и родственников, жесты, мимика, он это всё слышит. Когда он общается с Алисой, то там нет этого. А уже не говорю, что мозг отключается в эти моменты, мозг не работает».