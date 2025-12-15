Эксперт рассказал, сколько времени дети проводят в цифровой среде

Первый зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Марина Ким рассказала о социологическом исследовании, из которого следует, что после 7 лет более 80 процентов досуга детей - это цифровая среда.

"И давайте честно скажем, это не обучение и не просвещение. Это просто "залипание в телефоне" либо игра в бродилки и стрелялки", - заявила она журналистам.

По мнению депутата, видеоигры сегодня - мощнейший канал влияния.

"Среди детей 9-13 лет в них играет 91 процент, более половины ежедневно. Самой популярной была только что заблокированная платформа Roblox. Пока наши дети проводили там часы, она превратилась в глобальную экосистему, слабо контролируемую, где стали появляться криминальные, экстремистские и, к сожалению, опасные для здоровья детей элементы. В России Roblox стал антилидером киберпреступлений в игровых сообществах. За неполные три месяца там было совершено 40 преступлений", - подчеркнула депутат.

Ким рассказала страшную историю: отрепетировав сюжет с убийством матери в Roblox, 13-летняя девочка осуществила свой план.