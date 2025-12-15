Эксперт объяснил, как ограничение доступа к видеоиграм сказалось на детях

Взрослые создали среду, которая стала заведомо опасной для ребенка. По данным главы общественно‑политического движения "Объединение родителей" Инны Гориславцевой, школьники, в силу того, что вынуждены выполнять цифровые задания, проходить разнообразные тесты и учиться через цифровые платформы, да плюс играть не на воздухе или спортзале, а в онлайн-игры, находятся в интернете 8-9 часов в день.

Общественный деятель рассказала, что проведенный движением опрос тысячи родителей показал, что блокировка Роскомнадзором игровой платформы Roblox, где был выявлен криминальный контент, вызвала у некоторых детей дискомфорт, похожий на ломку. В семьях заметили, что дети испытывают панические атаки, стресс и повышенную степень агрессии.

По мнению Инны Гориславцевой, чтобы защитить детей, нужно поторопиться с действиями в трех направлениях.