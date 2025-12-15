Эксперт ВШЭ указал на недостатки школьной системы

Этап взросления ребёнка требует пристального внимания.

Ученика постоянно оценивают педагоги и одноклассники. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщила эксперт по школьному образованию Центра общего и дополнительного образования имени А.А. Пинского ВШЭ Елена Овакимян.

«Проявления глубокого внутреннего неблагополучия ребёнка, с которыми системы, включая школу и семью, сталкиваются, это система либо не справляется, либо вовремя не видит то, что происходит с ребёнком, потому что этап взрослея — это очень сложный этап. Это сложная ситуация, когда ребёнок всегда находится в состоянии оценки, его всегда оценивают учителя, одноклассники по разным параметрам. Ситуация, где ребёнок взрослеет, требует пристального внимания к психологическому благополучию наших детей».

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге школьник пытался убить учительницу из-за плохой оценки. СКР возбудил дело после нападения. Оно открыто по статье о покушении на убийство, сообщили в городском главке ведомства.