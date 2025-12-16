Женщины поделились самыми теплыми воспоминаниями об отцах

Женщины поделились самыми теплыми воспоминаниями о своих отцах. Эту тему они обсудили в разделе AskReddit форума Reddit.

© Lenta.ru

Одна пользовательница рассказала, что отец проявлял искренний интерес к волновавшим ее вещам.

«Он играл со мной в игрушки, когда я была маленькой, а потом ходил со мной в кино и смотрел фильмы, которые я хотела посмотреть, когда была подростком. Если бы я рассказала ему о книге, которая мне понравилась, он бы тоже ее прочитал. Он ходил на мои летние игры по пляжному волейболу. Он проявил больше интереса к тому, чтобы узнать меня, чем моя мама», – mrsbeequinn, пользовательница Reddit.

Другая женщина часто сопровождала отца на работе, и это определило ее профессиональные интересы.

«Мой отец — ветеринар на пенсии. Он занимался лечением крупных и мелких животных и брал меня с собой на вызовы к крупным животным (обычно это были коровы, попавшие в беду). У него даже была пара ботинок и комбинезон, которые я могла надеть. Мне было, наверное, 8 или 9 лет. Думаю, именно поэтому я стала медсестрой», – jennkrn, пользовательница Reddit.

Еще одна вспомнила, как отец всегда встречал ее с угощениями.

«Каждый день после работы папа садился на диван, я забиралась к нему на колени, и в нагрудном кармане его рубашки всегда лежала конфета, или ленточка, или записка с надписью «Я люблю тебя». Это то, что я всегда буду помнить. Я потеряла его в прошлом году, и это воспоминание мне очень дорого», – myownquest, пользовательница Reddit.

Ранее женщины и мужчины поделились самыми неожиданными комплиментами, которые им говорили во время секса. Один мужчина отметил, что услышал неожиданный комплимент от женщины, переживавшей развод с мужем-абьюзером.