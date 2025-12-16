Милонов предложил ввести досмотр личных вещей в школах

Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что в России следует рассмотреть возможность организации досмотра личных вещей школьников.

© Вести Подмосковья

«Нужно скорректировать подход в воспитании. Невозможно истерично пытаться все запрещать, закрывать, ставить в школы тюремных надзирателей. Трагедии, к сожалению, всегда случались. Поэтому предлагаю уделить внимание психическому здоровью детей, чтобы они знали - нельзя проносить в учебное заведение опасные предметы», - сказал он в беседе с NEWS.ru.

По мнению Милонова, проверяющим нужно обращать внимание не только на ножи, но и на ножницы в школьных принадлежностях, досматривать на наличие ядовитых веществ, включая жидкости для испарения. Подростков с девиантным поведением, считает депутат, следует отчислять и отправлять доучиваться в коррекционное учреждение.