Прочь из дома: три оригинальных идеи встречи Нового года с детьми

Ваши новогодние «гуляния» можно назвать таковыми лишь на словах? А на самом деле вы который год готовите гору салатов, горячего и закусок и устраиваете «праздник живота» у телевизора. Не переживайте, это обычный сценарий для большинства россиян, но корректировки в него все же нужно вносить. Особенно, если у вас есть дети.

Поверьте, позврослев они едва ли смогут вспомнить, как вы отметили 2026 и 2028, только потому, что ничего нового и по-настоящему сказочного в главную ночь года так и не произошло. Грустно? Тогда пора планировать. Предлагаем три интересных варианта для празднования вне дома. Комфортно, как в любимой квартире, может и не быть. Зато эмоций будет столько, что хватит на год вперед.

Лыжное приключение

Кроме шуток, этот вариант детям любого возраста точно понравится. Если у вас есть свои лыжные комплекты, отлично. Если нет, берем в прокате заранее. Готовим терморюкзаки, чтобы провизия не остыла в дороге, теплую одежду, налобные фонарики и готовимся к мини-путешествию. Само собой, маршрут должен быть изучен, а трасса — накатана и освещена. Иначе вам могут повстречаться вовсе не сказочные персонажи: загулявшие в лесу горожане или даже дикие звери. Никаких салатов с собой брать не надо. Ничего не случится, если оливье вы всей семьей поедите 1 января. А пока меню минимальное, но сытное: горячее мясо, сэндвичи, горячий чай детям и игристое взрослым. Ну и бенгальские огни не забудьте и пауэрбанк на случай, если в пути разрядятся гаджеты.

Хороводы вокруг живой елки, игры в снежки и фанты, подарки, посики подарков в дупле дерева или сугробе куда интереснее, чем ложиться спать сразу после боя курантов. Детишки будут благодарны за импровизированный квест.

Дом в «простоквашино»

Сказочная атмосфера в новый год царит за городом. Тут нет иллюминации гирлянд и светящихся витрин магазинов, зато небо усыпано крупными звездами, а воздухе стоит дымок от топящихся бань. Тем, у кого в деревне живут родные бабушки, тетушки и крестные, повезло побольше. Можно нагрянуть с гостинцами, навестить и год встретить. Но и у остальных есть шанс. Изучите объявления об аренде, и удивитесь, насколько много домов сдается вне турбаз, от хозяев, с настоящим сельским антуражем. Приехав заранее, украсьте ваше временное жилище, проведите уборку, если необходимо, расчистите дорожку, а, может, и горку для катаний успеете залить. Большую часть времени вы проведете на улице, ради того и едете. Так что можно и стол накрыть прямо во дворе или на веранде.

В купе поезда

Если вас четверо или даже пятеро, этот вариант точно нужно попробовать. Не в этом году, так в следующем. Загвоздка в том, что билеты к праздникам традиционно дорожают. А выкупив купе заранее, будете точно уверены, что мини-квартира на колесах для праздника у вас уже есть. Останется закупить провизию, не забыть сменную одежду и хорошее настроение. Попутчиков у вас наверняка будет немало. Так что не удивляйтесь, если в 12 ночи к вам с поздравлениями нагрянут гости. Ну а что насчет «пункта назначения», спросите вы. Это не играет роли, ведь главная цель отпраздновать в непередаваемой дорожной обстановке. Так что можете брать билеты как в близлежащий город. Прибыв к утру, поселитесь в гостинице, а, может, и найдете в себе силы на мини-экскурсию. А потом — в обратный путь.