Психолог назвала возможные причины агрессии среди подростков

Генетические особенности в большей мере определяют силу агрессивных установок в характере ребенка, а в сочетании с неблагополучной и агрессивной социальной средой это способствует развитию патологической агрессии, сообщила ТАСС доктор психологических наук, профессор, директор Института клинической психологии и социальной работы Пироговского университета Вера Никишина.

"Что же касается генетического вклада, то в большей мере и степени он определяет активность программы агрессии. И в сочетании с неблагополучной и агрессивной социальной средой активирует феномен патологической агрессии, суть которого - получение удовольствия от причинения вреда, ущерба своими действиями другому живому существу. В подростковом возрасте, будучи подверженным гормональным перестройкам, эти программы получают новое воплощение и интенсифицируются в степени выраженности. Если агрессивная социальная среда расширяется за счет школы и сверстников, активность агрессивного поведения становится максимальной", - сказала она.

Как уточнила врач, если ребенок постоянно находится в условиях страха без возможности его выражения, то накопленное напряжение неизбежно находит выход, трансформируясь в агрессию и аутоагрессию. Кроме того, может иметь место подражание агрессивным моделям поведения. Так, когда ребенок часто и долго находится в цифровом пространстве, где агрессия демонстрируется и поощряется, подражание превращается в стереотип.

Семейный фактор также играет определяющую роль в формировании поведения ребенка. Родителям стоит обратить внимание на собственные способы выражения агрессии в общении с ребенком и помнить, что механизм подражания работает неизменно. Если в семье используются крик, унижение или ненормативная лексика как средство воспитания, можно не сомневаться: ребенок усвоит этот способ и обязательно воспроизведет его - в том числе по отношению к самим родителям.

По ее словам, наиболее эффективным способом профилактики детской агрессии является осознанное и ответственное использование силы и эмоциональных реакций окружением.

"Речь не идет о попустительстве, о "сюсюканье" в отношении детей, о вседозволенности. Речь об определенности, ясности мотивов и действий в отношении детей, чтобы они не ущемляли их достоинства, потому что оно под влиянием криков, оскорблений или подзатыльников деформируется и превращается в агрессивное уродство", - подчеркнула она.

16 декабря подросток с ножом и газовым баллончиком совершил нападение в школе в поселке Горки-2 Одинцовского городского округа. По последним данным, в результате происшествия погиб ученик четвертого класса, охранник получил ранения. Подозреваемого в нападении задержали, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело. По информации на официальном сайте школы, в ней обучаются более 1 тыс. детей.