Психолог рассказала, почему дети теряют желание идти в школу

Семейный психолог Ольга Иванова рассказала, почему дети теряют желание идти в школу.

«Дети могут перестать хотеть посещать школу из-за трудностей: это могут быть трудности с учителем, с одноклассниками или с пониманием предмета», — цитирует эксперта ИА «Север-Пресс».

По словам Иванова, ребёнок может отказаться идти в школу, если много болел и много пропустил.

В случае проблем с одноклассниками важно учить ребёнка общаться с коллективом.

«Когда родители пытаются вмешиваться в отношения своего ребёнка с другими детьми, ни к чему хорошему это не приводит, — дети должны учиться и уметь коммуницировать сами», — добавила она.

