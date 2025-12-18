Психолог рассказала, почему дети теряют желание идти в школу

Психолог Иванова рассказала, почему дети теряют желание идти в школу
Семейный психолог Ольга Иванова рассказала, почему дети теряют желание идти в школу.
«Дети могут перестать хотеть посещать школу из-за трудностей: это могут быть трудности с учителем, с одноклассниками или с пониманием предмета», — цитирует эксперта ИА «Север-Пресс».
По словам Иванова, ребёнок может отказаться идти в школу, если много болел и много пропустил.
В случае проблем с одноклассниками важно учить ребёнка общаться с коллективом.
«Когда родители пытаются вмешиваться в отношения своего ребёнка с другими детьми, ни к чему хорошему это не приводит, — дети должны учиться и уметь коммуницировать сами», — добавила она.
Ранее кандидат педагогических наук Татьяна Цветкова в беседе с газетой «Известия» посоветовала составить план детского досуга на время новогодних каникул.