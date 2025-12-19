Психолог объяснила, как избежать проблем с подарками для детей

Поиск подарков на Новый год порой превращается в настоящий кошмар. Нужно найти то, что человеку понравится, уложиться в определённую сумму. А если нужно купить ещё и подарок ребёнку, который он заказал Деду Морозу, то вообще начинается квест. Что делать, если любимые сын или дочка просят от новогоднего волшебника айфон, который родители купить не могут? Как объяснить ребёнку, что некоторые подарки стоят слишком дорого? И как выкрутиться, если вам дарят не то, что вы хотели? Об этом мы поговорили с нижегородским психологом Надеждой Степановой.

Дорогой Дедушка Мороз

– Как вести себя родителям, если ребёнок просит у Деда Мороза что-то дорогое, например, айфон? Ведь далеко не все могут себе это позволить.

– Важно оговаривать с ребёнком, что подарки дарят до какой-то определённой суммы. Объяснить, что даже Дед Мороз не может сделать супердорогой подарок. Это важно. Опять же – все правила оговариваются и озвучиваются в зависимости от возраста ребёнка. Ребёнок, который уже запрашивает айфон, – скорее всего, школьник, и там есть эффект конкуренции, потому что дети приходят в школу и начинают сравнивать, что кому подарили. Здесь очень важно с детьми договариваться и очень важно озвучивать правила. Если хорошие отношения с родителями и ребёнок здоров психологически – у детей с особенностями другая коммуникация и любые доводы могут не сработать из-за особенности психики, так вот – здоровый ребёнок может всё понять, если ему объяснят.

– А как быть, когда ребёнок просит дорогой подарок у родителей напрямую?

– Если ребёнок в магазине просит дорогую вещь, можно сказать ему: «Слушай, у нас сейчас вот такие доходы, такие возможности, мы не можем себе это позволить, потому что иначе нам нечего будет кушать». Ребёнок, в принципе, уже в возрасте пяти лет вполне может это понять. Если это адекватно сказано, а не с обвинением: «Ты тут совсем обнаглел, хочешь кучу всего, а мы еле выживаем». Важно уважение к желаниям ребёнка. Можно объяснить: «Да, я понимаю, что тебе очень хочется, я понимаю, что для тебя это важно, но у нас нет возможности». Мы не нападаем на ребёнка, не обвиняем, что он вообще обнаглел, а признаём его желания и объясняем, почему это невозможно. И вместе ищем альтернативу. Есть прекрасная фраза: «Давай вместе подумаем, как мы можем по-другому, да?» Или: «Что можно выбрать другое?». Обычно дети очень активно на это соглашаются, потому что они уже получили признание, не осуждение своих желаний, а признание. Так можно решать не только вот эти сложности с подарками в Новый год, но и любые другие конфликты.

– Подарки от Деда Мороза детям дарят практически все родители. Но ведь ребёнок же ещё не понимает, что чудеса от Деда Мороза тоже финансируются из родительского кошелька, и может ждать подарка ещё и от родителей. Должны ли родители дарить ребёнку ещё что-то и от самих себя? Или и одного подарка в детские руки достаточно?

– Во-первых, это очень индивидуальная история. Все семьи разные. Если в этой семье принято так, если всех это устраивает, то почему бы и нет? Каждая семья выстраивает свои ценности. Абсолютно нормально, если родители дарят именно подарок от Деда Мороза, в этом нет ничего критичного, если это правило семьи. Просто эти правила должны быть или оговорены, например, ребёнку как-то озвучены – и тогда в этом нет проблемы. Дети на самом деле очень любят и ценят чёткие правила и границы, вот поэтому здесь очень индивидуальная история. Сколько россияне готовы потратить на подарки к Новому году: — 70% намерены уложиться в 10 тысяч рублей, из них 23% хотят потратить от 5 до 10 тысяч рублей, 26% планируют сумму от 2 до 5 тысяч рублей, 21% хотели бы потратить до 2 тысяч рублей; — 10% планируют потратить от 10 до 15 тысяч; — 4% считают уместной сумму от 15 до 20 тысяч. Лишь 2% готовы выделить на подарки более 30 тысяч рублей.

На дружеской ноге

– Похожая ситуация бывает и у тех, кто празднует Новый год компанией, – одни покупают дорогие подарки, другие кое-как могут наскрести на какую-то мелочь. Как вести себя в такой ситуации?

– Очень важно обозначить границы. Например, условный «Тайный Санта» – там оговаривается, какие подарки мы дарим, до какой суммы. Взрослые люди могут заранее обсудить, попросить не дарить дорогие подарки. Важно проговаривать эти правила. Если человека расстраивает, что ему подарили что-то недорогое, то есть разница в языках любви. Для кого-то подарки не являются языком любви, он подарит рамку, и его это устраивает. А кто-то ждёт особенный подарок, для него это важно. Соответственно, если такое происходит в паре, то очень важно договариваться со своим партнёром и объяснять, что для вас важно, чтобы подарок был персональным. В компании друзей тоже всё заранее обговаривается. Можно договориться о минимальной сумме. И если у человека нет финансовой возможности, он может это озвучить: «Ребята, не могу купить на эту сумму». Озвучивать свои финансовые возможности важно и в дружеских, и в партнёрских отношениях.

Чудеса на заказ

– Многие актёры записывают шуточные видео «как реагировать, если подарили то, что не нравится». А в действительности есть ли способ реагировать правильно на непонравившийся подарок на Новый год?

– Здесь есть большая разница между тем, кто тот человек, что подарил подарок. Если это мой партнёр, то это одна история, родители – другая, друзья или коллеги – третья. Потому что кому-то близкому действительно есть смысл обозначить, что подарок не удался. Тут мы всегда берём эту прекрасную технику – сначала мы говорим, что хорошего человек сделал, затем говорим какую-то критику, а потом даём предложение. Это идеальный вариант любой коммуникации, когда вас что-то не устраивает. Мы можем озвучить вначале: «Для меня очень ценно, что ты потратил время, средства на подарок», а потом объяснить, что в нём не нравится, но объяснить через свои чувства, а не говорить в упрёк партнёру, особенно мужчинам, потому что они сразу ожидают критики. Здесь классным заходом будет озвучить, что бы вам хотелось получить, как бы вы хотели, чтобы подарок выбирали. Предложить: «Давай ты в следующий раз посоветуешься со мной». Всё зависит от близости – с партнёром это можно обсудить, с родственниками и друзьями тоже, а соседке вряд ли вы будете объяснять, что вас уже достало получать от неё в подарок алоэ который год подряд.

– Насколько вообще актуальна сейчас поговорка «дарёному коню в зубы не смотрят»? Или всё же смотрят?